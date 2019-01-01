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Promouvoir le paiement bancaire auprès de vos clients
Des ressources personnalisables et prêtes à l’emploi pour vous aider à promouvoir les bénéfices du paiement bancaire via GoCardless. Téléchargez le fichier .zip ci-dessous.
GoCardless permet en moyenne de réduire le coût global des transactions de 56 %*. Il est donc logique d’indiquer à vos clients qu’il s’agit désormais de votre moyen de paiement privilégié.
Nous avons créé un brand kit téléchargeable pour vous aider à lancer et à promouvoir le paiement bancaire via GoCardless sur tous vos canaux.
*IDC – Les forces de la solution GoCardless détaillées dans l'étude IDC
Pour garantir une utilisation optimale des éléments graphiques et mettre en valeur votre marque et GoCardless, veuillez suivre les directives de marque incluses dans le fichier .zip.
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Votre guide d'utilisation des logos GoCardless.
Vos canaux (site web, e-mails, réseaux sociaux et même vos factures) servent de plateforme visuelle pour votre marque et sont l’occasion d’interagir avec vos clients.
Utilisez ces supports téléchargeables pour promouvoir le paiement bancaire sur vos canaux et donner à vos clients la confiance nécessaire pour choisir cette option lors du paiement de leurs achats.
Téléchargez le brand kit et attirez plus de clients grâce au prélèvement bancaire.