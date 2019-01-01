Skip to content

Promouvoir le paiement bancaire auprès de vos clients

Téléchargez votre brand kit GoCardless

Des ressources personnalisables et prêtes à l’emploi pour vous aider à promouvoir les bénéfices du paiement bancaire via GoCardless. Téléchargez le fichier .zip ci-dessous.

Obtenir le brand kit

Développez votre activité

GoCardless permet en moyenne de réduire le coût global des transactions de 56 %*. Il est donc logique d’indiquer à vos clients qu’il s’agit désormais de votre moyen de paiement privilégié.

Nous avons créé un brand kit téléchargeable pour vous aider à lancer et à promouvoir le paiement bancaire via GoCardless sur tous vos canaux.

*IDC – Les forces de la solution GoCardless détaillées dans l'étude IDC

Que contient le brand kit ?

Pour garantir une utilisation optimale des éléments graphiques et mettre en valeur votre marque et GoCardless, veuillez suivre les directives de marque incluses dans le fichier .zip.

Les conditions de l’accord entre vous et nous s’appliquent à votre utilisation de notre logo.

Des logos

Exploitez la marque GoCardless.

Des bannières pour site web

Informez vos clients de votre mode de paiement préféré.

Des visuels pour réseaux sociaux

Proposez le paiement par virement bancaire à vos clients.

Un guide de marque

Votre guide d'utilisation des logos GoCardless.

La vitrine de votre entreprise

Vos canaux (site web, e-mails, réseaux sociaux et même vos factures) servent de plateforme visuelle pour votre marque et sont l’occasion d’interagir avec vos clients.

Utilisez ces supports téléchargeables pour promouvoir le paiement bancaire sur vos canaux et donner à vos clients la confiance nécessaire pour choisir cette option lors du paiement de leurs achats.

Prêt à vous lancer ?

Ajouter des clients

Téléchargez le brand kit et attirez plus de clients grâce au prélèvement bancaire.

Ajouter des clients

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.