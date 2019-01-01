GoCardless permet en moyenne de réduire le coût global des transactions de 56 %*. Il est donc logique d’indiquer à vos clients qu’il s’agit désormais de votre moyen de paiement privilégié.

Nous avons créé un brand kit téléchargeable pour vous aider à lancer et à promouvoir le paiement bancaire via GoCardless sur tous vos canaux.

*IDC – Les forces de la solution GoCardless détaillées dans l'étude IDC