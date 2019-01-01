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CALCULERCombien vous coûte le churn ?

Veillez à la satisfaction et à la fidélité des clients

Ne laissez pas vos clients vous abandonner involontairement. Adoptez une approche des paiements centrée sur le client. Essayez un moyen de paiement pratique et fiable, avec GoCardless.

4 façons de fidéliser plus de clients

Ne laissez pas les échecs de paiement dégrader l’expérience client

Le churn est un indicateur important de la performance globale, mais il est également directement lié aux échecs de paiement. Hamish Wood, Director of Customer Experience & Advocacy, explique comment les paiements avec un faible taux d’échec favorisent la satisfaction et la fidélité des clients.

Des moyens de paiement appropriés offrent de plus grands avantages

13% d’amélioration du churn client global après un an d’utilisation de GoCardless

91% de rétention client après seulement 3 mois d’utilisation de GoCardless, selon l’IDC

5% d’amélioration de la rétention client peut permettre d’augmenter les revenus de 25 à 95 %

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Le churn est un seau percé

Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.

Découvrir

Votre problème de churn est-il volontaire ou involontaire ?

Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez réduire le churn de manière rentable.

Lire la suite

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Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client

DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.

Lire le témoignage

Résoudre les 4 principaux défis de la rétention client

Aucune entreprise ne souhaite perdre de clients. La valeur vie client (ou CLV, pour Customer Lifetime Value) est un indicateur essentiel pour assurer une croissance durable sur le long terme. Apprenez à mieux connaître vos clients et à les inciter à revenir.

Lire le guide

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Ne laissez pas le churn vous inquiéter.

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GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.