Veillez à la satisfaction et à la fidélité des clients

Paiements internationaux
Connecter
Modules complémentaires
En voir plus
Ne laissez pas vos clients vous abandonner involontairement. Adoptez une approche des paiements centrée sur le client. Essayez un moyen de paiement pratique et fiable, avec GoCardless.
Le churn est un indicateur important de la performance globale, mais il est également directement lié aux échecs de paiement. Hamish Wood, Director of Customer Experience & Advocacy, explique comment les paiements avec un faible taux d’échec favorisent la satisfaction et la fidélité des clients.
Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.
Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez réduire le churn de manière rentable.
Le churn client, ou attrition, est un phénomène complexe et coûteux. Cette infographie explore le coût réel du churn, les solutions pour le réduire et l’impact de l’ajout du prélèvement bancaire à vos moyens de paiement.
Le taux de churn est un indicateur important de la bonne santé d’une entreprise. Toutefois, ce ne sont pas seulement les clients mécontents qui choisissent de vous quitter. Découvrez comment vous pouvez réduire le churn de manière rentable.
Aucune entreprise ne souhaite perdre de clients. La valeur vie client (ou CLV, pour Customer Lifetime Value) est un indicateur essentiel pour assurer une croissance durable sur le long terme. Apprenez à mieux connaître vos clients et à les inciter à revenir.
DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.
Aucune entreprise ne souhaite perdre de clients. La valeur vie client (ou CLV, pour Customer Lifetime Value) est un indicateur essentiel pour assurer une croissance durable sur le long terme. Apprenez à mieux connaître vos clients et à les inciter à revenir.
Échangez avec nos experts en paiements pour savoir comment vous pouvez réduire l’attrition de votre entreprise et fidéliser vos clients.
Comment DocuSign a augmenté sa valeur vie client
DocuSign avait besoin d’un fournisseur de paiements qui soit fiable pour les paiements récurrents, mais aussi apprécié des clients sur ses principaux marchés. Découvrez comment DocuSign a augmenté sa rétention client avec le prélèvement bancaire.