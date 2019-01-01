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Transformez vos paiements en avantage compétitif

GoCardless ne se contente pas de traiter des transactions. Nous optimisons la réussite de vos paiements à grande échelle.

De bout en bout, des paiements plus performants.

Plus de paiements réussis

Bénéficiez d’une solution de relance intelligente. Récupérez jusqu’à 70 % des paiements échoués sans charge manuelle supplémentaire ni friction pour vos clients.

Plus de conversions

Offrez à vos clients une expérience de paiement fluide grâce à des pages en marque blanche et des APIs intégrées. Boostez vos taux de conversion avec des mandats digitaux qui réduisent les frictions et accélèrent l’onboarding client.

Plus de visibilité

Profitez d’une vue en temps réel sur le statut de vos paiements et votre trésorerie. Exploitez des données actionnables pour optimiser vos encaissements et fiabiliser vos prévisions.

Plus de flexibilité

Changez de solution de paiement sans avoir à recréer des mandats. Vos clients continuent de payer normalement, sans interruption ni action de leur part.

Développé pour vos besoins business

Énergie

Réduisez les impayés grâce à des relances de paiement intelligentes, adaptées au profil de vos clients et aux contraintes réglementaires. Moins de pertes, plus de contrôle sur vos encaissements.

Assurance

Les primes évoluent en fonction du niveau de risque. Collectez le bon montant sans demander à vos clients de valider chaque ajustement.

Services financiers

Les remboursements de prêts et les versements d’épargne s’ajustent automatiquement lorsque les montants évoluent. Pas d’intervention manuelle nécessaire.

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Ce que vos paiements vous coûtent réellement

Dans les entreprises à fort volume, le coût des paiements va bien au-delà des frais de transaction. Découvrez l’impact des paiements inefficaces sur votre marge et votre trésorerie, ainsi que les solutions pour y remédier.

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La migration sans friction

Changer de fournisseur de paiement n’est pas une mince affaire. Avec GoCardless, migrez en toute simplicité, sans interruption de service pour vos clients. Voici les étapes clés pour y parvenir.

Découvrir la checklist

Comment Octopus Energy a augmenté son taux de succès des paiements

Octopus Energy a optimisé ses paiements récurrents avec GoCardless. Le résultat : moins d’échecs de paiement et des encaissements plus fiables à grande échelle.

Lire le témoignage

Combien pourriez-vous récupérer sur vos paiements ?

Avec Success +, récupérez jusqu'à 70 % de vos paiements échoués.

Estimez en quelques secondes les revenus récupérables et le temps économisé grâce aux relances automatiques.

Tester le calculateur

  • « Migrer 12 Mds£ de paiements sans aucune interruption relève d’un véritable exploit technique. »

  • « Cette solution nous permet de facturer les clients à la date prévue. Ils peuvent donc s’assurer d’avoir les fonds nécessaires sur leur compte. »

  • « Avec GoCardless, que nous ayons 1, 50 ou 100 000 clients, l’effort opérationnel reste minimal. »

  • « Nous collectons chaque mois 100 000 paiements pour un montant de 3 M€ via GoCardless, avec un taux de réussite supérieur à 95 %. »

Connectez GoCardless à votre écosystème existant

GoCardless s’intègre facilement avec plus de 350 outils comptables, CRM et de facturation, dont Salesforce, Sage, Sellsy et Pennylane.

Trouver votre intégration en quelques clics

Faites de vos paiements un levier de performance

Contrairement aux banques traditionnelles, GoCardless ne se contente pas de traiter des transactions. Nous optimisons la réussite des paiements à grande échelle.

Parlez à nos experts pour découvrir comment augmenter le taux de succès de vos paiements et accélérer la croissance de votre entreprise.

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