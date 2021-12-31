Qué es una transferencia electrónica de fondos

Cuando hablamos de transferencia electrónica de fondos nos referimos a una operación completamente digital que no requiere el manejo de dinero en efectivo y que se realiza a través del uso de dispositivos tecnológicos —como un ordenador, un celular o un POS— que autorizan al banco a emitir la transferencia.

Las transferencias electrónicas de fondos son cada vez más populares, sobre todo a la hora de enviar dinero al extranjero. Esto se debe a que el proceso está enteramente automatizado y no requiere que el emisor del pago acuda a una sucursal para efectuar la operación. Además, se caracterizan por tener costes muy bajos (en algunas ocasiones son incluso gratuitas) y se llevan a cabo en muy poco tiempo. Las operaciones se pueden efectuar entre dos cuentas que pertenecen a la misma entidad bancaria o instituciones diferentes.

¿Cómo funciona una transferencia electrónica de fondos?

Para efectuar una TEF, es necesario que la persona que envía el pago introduzca la información necesaria para llevar a cabo la operación. Estos datos incluyen la cantidad de dinero a enviar, el día en que debe enviarse el dinero y la cuenta del destinatario de los fondos. En el día solicitado por el emisor del pago, la entidad financiera eliminará los fondos de su cuenta para acreditarlos al destinatario.

Los bancos se comunican entre sí a través de una red computarizada que incluye las cuentas de sus clientes y se aseguran de que se efectúen los ajustes necesarios de manera correcta. La red que más se emplea para las transacciones internacionales electrónicas es la SWIFT. En algunos países europeos también se utiliza la red SEPA para este tipo de transacciones.

Todas las transferencias electrónicas de fondos se realizan mediante ACH, es decir, la red de Cámara de Compensación Automatizada. Se trata de un servicio que controla todas las transacciones electrónicas y que utiliza dos cámaras de compensación que actúan como intermediarias entre las entidades financieras que se sirven del modelo ACH.

Ventajas de las transferencias electrónicas de fondos

A continuación, veremos las principales ventajas de las transferencias electrónicas de fondos con respecto a las transacciones tradicionales.

· Tienen costes muy bajos porque están automatizadas.

· La información de cada transferencia se registra, por lo que no es necesario volver a introducirla cuando se envíe otro pago al mismo destinatario.

· Tienen un mayor nivel de seguridad y protección.

· El modelo ACH proporciona una capa adicional de seguridad.

· Es posible configurar pagos recurrentes.

· No requieren documentos físicos o dinero en efectivo.

Transferencia electrónica de fondos: ejemplos más conocidos

Existen diferentes opciones de transferencias electrónicas de fondos. A continuación, detallamos los métodos de pago más comunes:

Transferencias bancarias: la solución más rápida y eficiente para enviar dinero, y la modalidad más utilizada en España por parte de las empresas B2B.

Tarjetas de débito: una modalidad empleada a la ahora de realizar una compra o pagar una factura mensual.

Pagos por teléfono: funcionan al igual que un cajero automático. El servicio más común es GooglePay.

Banca en línea: el proceso no requiere ningún intermediario humano para gestionar el pago. El usuario tendrá simplemente que acceder utilizando sus credenciales (DNI y contraseña) e introducir los datos de la transferencia.

¿Cuánto tarda en completarse una transferencia electrónica de fondos?

Los tiempos pueden variar en función de diferentes factores, por ejemplo, las entidades bancarias que intervienen, el tipo de transferencia y el lugar de envío del dinero.

Normalmente, una transferencia de esta índole tarda entre 1 y 4 días hábiles. Si la transferencia se solicita el fin de semana, el banco esperará al siguiente día hábil para procesarla.

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