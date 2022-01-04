5 formas de optimizar su estrategia de pagos en la nube

El aprovechamiento de las herramientas basadas en la nube puede darle infinitas ventajas a su empresa.

No solo significa que usted puede automatizar los procesos y beneficiarse de la experiencia externa, sino que también puede centrarse en los aspectos más importantes de su negocio.

Una investigación realizada por Raconteur descubrió que el 70 % de las empresas que utilizan tres o cuatro herramientas en la nube han experimentado un importante crecimiento empresarial en los últimos tres años. De los que utilizan 10 o más herramientas basadas en la nube, el 91 % ha visto crecer su negocio en los últimos tres años.

Estas ventajas no se acaban cuando se trata del proceso de pagos. En este artículo, analizaremos 6 formas en las que la automatización a través de aplicaciones de pagos basadas en la nube puede optimizar su proceso:

Automatización para usted y sus clientes

La automatización del proceso de pagos no se limita al backend, sino que también tiene que ver con el front end y la experiencia de los clientes.

Si usted cobra los pagos a través de una tarjeta de débito o crédito, esto se convierte en un proceso manual para sus clientes, que tienen que actualizar sus datos de pago cada vez que su tarjeta caduca, se pierde o se la roban. Por esta razón, los pagos con tarjeta de crédito y débito tienen una tasa de fracaso de hasta un 7,9 %*. Si se cobran los pagos a través de carteras digitales, la tasa de fracaso es aún mayor, de un 11,5 %*.

*Según un estudio realizado por GoCardless en 2020 sobre 900 empresas

Una solución de cuenta a cuenta basada en la nube puede automatizar el proceso para los clientes que hacen pagos recurrentes. Una vez que el cliente haya creado su mandato de pago, este no tendrá que hacer nada más, incluso si el pago cambia de importe.

De hecho, según un estudio de YouGov, en el Reino Unido, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Australia, los consumidores prefieren pagar mediante débito bancario en la mayoría de las circunstancias de pago.

En última instancia, los pagadores quieren experiencias de pago rápidas, fáciles y sencillas de las que se puedan olvidar una vez que las hayan establecido. Al ofrecer exactamente eso, usted aumentará el número de clientes y el flujo de efectivo que entra en su negocio.

Automatización de la conciliación

Es casi imposible erradicar todos los fallos de pago. Sin embargo, ser inteligente a la hora de conciliar esos pagos fallidos puede contribuir en gran medida a minimizar el impacto que pueden tener en su negocio en general.

Si usted está conciliando sus pagos manualmente, está gastando tiempo y dinero persiguiendo a los pagadores, lo que le quita atención a la ampliación de su negocio.

Según un estudio de Accuity, en toda Europa y Norteamérica, el coste de la mano de obra para recuperar los pagos fallidos representa entre el 24 y el 27 % del coste total del cobro. La deserción o pérdida de clientes representa alrededor del 10 % y las tasas de pago representan la mayor parte, alrededor del 60 %. Incluso si consigue recuperar el pago, el coste de hacerlo sigue siendo considerable y esto no debería ignorarse.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Los servicios inteligentes de cobro que utilizan el aprendizaje automático, como Success+ de GoCardless, pueden analizar los datos de los pagos recurrentes para seleccionar el día en el que hay más posibilidades de éxito en el cobro de un pago.

Los clientes que utilizan el servicio han reducido el porcentaje de fallos en hasta un 0,5 % en el segundo intento. El 59 % de los clientes que utilizan el servicio han reducido los costes de administración, lo que ha hecho que el coste por transacción se reduzca en un 56 %. El 89 % ha ahorrado tiempo en los pagos.

Cada pago que no requiere ser perseguido representa tiempo que se puede invertir en conseguir nuevas inversiones y ampliar su negocio.

Aprovechamiento del poder de la banca abierta

La banca abierta presenta toda una serie de oportunidades y beneficios para las empresas que intentan ampliar y hacer crecer sus negocios. Les ofrece a los clientes y a las empresas un mejor acceso a los datos financieros y, en última instancia, facilita unos pagos más rápidos e inteligentes.

Algunas de las principales ventajas son:

Un proceso de pago sin fricciones para una mejor experiencia del cliente

El uso de pagos de cuenta a cuenta impulsados por la banca abierta podría hacer que el proceso de pagos sea más fluido y sin fricciones para los consumidores en comparación con los métodos de pago actuales, como las tarjetas de crédito y débito.

Cobrar más rápido gracias a una autentificación más rápida y a un cobro inteligente de los pagos

Un mejor flujo de datos a través de la banca abierta significa que cualquier comprobación o autentificación requerida se vuelve casi instantánea.

Ahorro en los costes de pago gracias a la reducción de los fallos y las tasas

Las empresas pueden ahorrar considerablemente con la banca abierta, ya que estos nuevos métodos de pago tienen el potencial de competir con los pagos con tarjeta. Los pagos de cuenta a cuenta son más rápidos, más flexibles y evitan las costosas tasas de transacción asociadas a las tarjetas, con menos posibilidades de fallo.

Seguridad y prevención de fraude

McKinsey & company afirman que la banca abierta puede impulsar mejoras en la seguridad de múltiples maneras, entre ellas: capacidades de conocimiento del cliente, validación de la identidad y la detección de fraude. Gracias a los AISP, usted podrá identificar a los malos actores antes de que causen daños a su negocio, lo que le permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Mantenerse al día con la competencia

La creación de una mejor experiencia de pago para los clientes y la mejora de la eficiencia operativa para reducir el coste global de la gestión de pagos, proporcionan a las empresas una ventaja competitiva.

Aumento de la visibilidad y la previsibilidad

Ya hablamos antes de los fallos en los pagos. La falta de visibilidad de pagos tiene el potencial de empeorar el impacto de los fracasos y provocar la pérdida de clientes y la morosidad.

En muchas oficinas tradicionales de domiciliación de pagos, la visibilidad es escasa y poco frecuente, y los fallos de pago solo se comunican semanal o mensualmente.

Al automatizar su proceso de pagos en la nube, usted puede automatizar las notificaciones y comprender al instante cuándo se ha aceptado, ha fallado o se ha retenido un pago.

GoCardless proporciona una serie de notificaciones automáticas, tanto a su empresa como a sus clientes, sobre todos los aspectos del proceso de cobro de pagos recurrentes, incluidos la configuración de mandatos, los fallos y reintentos de pago, y mucho más. De este modo, usted podrá saber de inmediato por qué y cuándo ha fallado un pago y podrá actuar de la manera más adecuada. Sin este nivel de visibilidad, el proceso de cobro puede carecer de enfoque y, en última instancia, no tener éxito.

Reducción de la p�érdida de clientes

La pérdida de clientes es una preocupación para cualquier negocio con un modelo de pagos recurrentes. Cada abonado que se da de baja es una fuente de ingresos que se pierde y una posible deuda incobrable. Sin embargo, según Forrester, entre el 11 y el 15 % de las bajas son completamente involuntarias, y normalmente se deben a la caducidad o la pérdida de la tarjeta de crédito o débito. Esto significa que su negocio podría estar perdiendo clientes que quieren seguir utilizando sus servicios.

La pérdida de clientes puede evitarse, en gran parte, utilizando un método de pago inteligente basado en la nube, como el de cuenta a cuenta. El método de pago basado en el cobro directo significa que usted puede cobrar el pago directamente de la cuenta bancaria de los clientes y, de esta manera, no tener que depender de las temperamentales tarjetas o de que los clientes actualicen sus datos.

Los comerciantes que trabajan con GoCardless tienen una tasa de fracaso de pago tan baja de hasta un 2,5 % en el primer intento. Cuando se vuelve a intentar el pago a través de la función Success+, que utiliza el aprendizaje automático para reintentar cobrar de forma inteligente los pagos fallidos, esa tasa de fracaso desciende hasta un 0,5 %.

Cuando usted está intentando ampliar y hacer crecer su negocio, tendrá objetivos ambiciosos y necesitará canalizar todos sus recursos para hacerlos realidad. La optimización de su estrategia de pagos es una pieza clave del rompecabezas para ayudarle a alcanzar sus objetivos. No solo le ahorrará tiempo y dinero, sino que también puede ayudarle a sacar nuevos productos al mercado más rápidamente y a aprovechar las nuevas demandas de los consumidores.

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