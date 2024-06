Condiciones generales - Doble recompensa por recomendaciones:

Obtén 300 € al referirnos a un nuevo comerciante que se inscriba con nosotros y procese 600 € en transacciones a través de GoCardless, y el nuevo comerciante también recibirá 300 €.

Detalles de la oferta:

Promoción

Obtén 300 € al referirnos a un nuevo comerciante que se registre en GoCardless y procese 600 € en transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay a través de GoCardless, y el nuevo comerciante también recibirá 300 € (el "Premio").

Cómo ser admisible para la Promoción

Para participar en la Promoción, los Comerciantes admisibles deben enviar una invitación a los Participantes admisibles a través de un enlace generado en el panel de GoCardless del comerciante. Los Participantes admisibles deben inscribirse en GoCardless a través de ese enlace ("Método de inscripción"), y esta inscripción está sujeta a las condiciones generales que presentamos a continuación.

Período de la Promoción

El Periodo de la promoción de la Doble recompensa es de 30 días: desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 21 de junio de 2024. Los participantes admisibles deben inscribirse en GoCardless a través del enlace proporcionado dentro de este período para que su participación sea válida.

Comerciantes admisibles

Los Comerciantes admisibles son comerciantes ya existentes de GoCardless que están registrados en la Región aplicable, tienen una cuenta de GoCardless verificada, tienen una cuenta de ingresos variables, y no están abonados a ningún plan personalizado o de venta ofrecida.

Participantes admisibles

Los Participantes admisibles son nuevos clientes de GoCardless que: (a) estén registrados en la Región aplicable, (b) no hayan procesado ningún pago a través de GoCardless durante el Período de la promoción, (c) no pertenezcan al mismo grupo de empresas que un cliente activo existente de GoCardless, (d) no figuren, o ninguno de sus directores figure, como directores o beneficiarios finales de un cliente activo existente de GoCardless, (e) no sean clientes anteriores de GoCardless, y (f) no hayan mantenido conversaciones o negociaciones con GoCardless en relación con la recepción de servicios de GoCardless.

Región aplicable

Por región aplicable se entiende España.

Transacciones admisibles

Las Transacciones admisibles comprenden 600 € en transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay, procesadas exitosamente por GoCardless utilizando la Cuenta de GoCardless de un Participante admisible, sujetas a las Condiciones generales que se indican a continuación, durante el Periodo de admisión.

Período de admisión

Este comienza en la fecha en la que los Participantes admisibles se registran en GoCardless a través del Método de inscripción, y finaliza tres (3) meses después de esa fecha.

Premio

Los comerciantes admisibles que inviten a través del Método de inscripción a los participantes admisibles, que a su vez cumplan con los requisitos de verificación de GoCardless y que procesen 600 € a través de transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay utilizando GoCardless durante el Período de admisión, tendrán ambos el derecho a recibir 300 € que se les acreditarán en su cuenta de GoCardless.

Condiciones Generales

Lee las siguientes condiciones generales antes de participar en la promoción de premio por recomendar a GoCardless ("la Promoción"). Se aplicarán las siguientes Condiciones generales, así que, en caso de no estar de acuerdo con estas Condiciones generales, no debes participar en la Promoción.

1. Promotor

1.1. El Promotor de la Promoción es GoCardless Limited, registrada en Inglaterra y Gales con el número de empresa 07495895 y con domicilio social en Sutton Yard, 65 Goswell Road, Londres, EC1V 7EN, Reino Unido (en adelante, "GoCardless", "nosotros", "nos", "nuestro").

1.2 Para poder participar en la Promoción, se debe ser residente en España ("Región aplicable").

2. La Promoción Y Los Requisitos Para Acceder A Ella

2.1. La participación en la Promoción se limita a los comerciantes con sede en la Región aplicable que tengan una cuenta de ingresos variables y que no estén en un plan personalizado o de ventas ofrecidas (“Comerciantes admisibles”) y a los participantes que sean clientes activos potenciales del Promotor. Un cliente activo potencial es un cliente que:

a. es una entidad registrada y ubicada en la Región aplicable;

b. no ha procesado antes ningún pago a través de GoCardless;

c. no pertenece al mismo grupo de empresas que un cliente activo ya existente de GoCardless;

d. no figura, o ninguno de sus directores figura, como director o beneficiario efectivo final de un cliente activo ya existente de GoCardless;

e. no ha sido previamente un cliente activo de GoCardless; o

f. no ha mantenido previamente ningún tipo de conversaciones o negociaciones con GoCardless en relación con la recepción de nuestros servicios (Participantes admisibles).

2.2. Para participar en la Promoción, los Comerciantes admisibles deberán enviar un enlace de invitación a los Participantes admisibles que el Promotor pondrá a la disposición de estos durante el Período de la promoción. Además, dentro del Período de inscripción, los Participantes admisibles deberán:

a. inscribirse en GoCardless a través del enlace;

b. crear una cuenta de GoCardless;

c. completar el proceso de verificación de la cuenta de GoCardless, y ser aprobados, de conformidad con el Acuerdo de servicios de pago en línea (https://gocardless.com/legal/merchants/); y

d. procesar exitosamente 600 € en transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay a través de sus cuentas de GoCardless antes de que finalice el Periodo de admisión.

2.3. El Promotor no se hace responsable de las participaciones que se pierdan, se retrasen, se envíen a una dirección errónea, estén incompletas o no puedan entregarse o inscribirse por cualquier motivo técnico o de otro tipo.

2.4 Para que una participación en la Promoción sea válida, debe ser presentada por Participantes admisibles que estén ubicados en la misma región de pago que los Comerciantes admisibles y, en consecuencia, todo Comerciante admisible que invite a cualquier Participante admisible ubicado en una región de pago diferente a la suya, así como todo Participante que proceda a participar en la Promoción, se considerarán ambos como inválidos y no podrán participar en la Promoción. Para evitar cualquier duda, el Promotor no se hace responsable de las participaciones que no cumplan este requisito.

3. Fechas De Inicio Y Fin

3.1. El periodo durante el cual los Participantes admisibles deben procesar 600 € en transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay a través de sus Cuentas de GoCardless comienza en la fecha en la que los Participantes admisibles se inscriben en GoCardless a través del Método de inscripción y finaliza tres (3) meses después de esta fecha ("Periodo de admisión"). 3.4 Las inscripciones recibidas antes o después del Periodo de admisión no se aceptarán y, por lo tanto, no serán válidas, a menos que GoCardless decida lo contrario a su entera discreción.

4. El Premio

4.1. Los comerciantes admisibles a los participantes admisibles que cumplan con los requisitos de verificación de GoCardless y que procesen 600 € en transacciones por domiciliación bancaria y/o Instant Bank Pay a través de sus cuentas de GoCardless antes de que finalice el Período de admisión, tendrán ambos el derecho a recibir 300 € que el Promotor les acreditará a cada uno. Esos 300 € se abonarán en la cuenta bancaria del beneficiario que GoCardless tenga registrada, treinta días después de que se procese el último pago admisible.

4.2. Los Comerciantes admisibles y los Participantes admisibles son responsables de cualquier consecuencia fiscal derivada de la recepción del Premio, y no aceptamos ninguna responsabilidad ante los Comerciantes ni los Participantes admisibles en relación con ello.

5. Restricciones Y Requisitos

5.1. Para participar en esta Promoción es necesario tener acceso a Internet.

5.2. El Promotor se reserva el derecho de retirar o restringir tanto la Promoción como estas Condiciones generales en cualquier momento y sin previo aviso.

6. Uso Razonable

admisible ha participado en cualquier fraude o abuso de esta Promoción, podemos, a nuestra entera discreción, tomar las medidas que consideremos adecuadas y necesarias en tales circunstancias, incluidas, entre otras: cancelar, terminar, retirar, modificar, restringir o suspender tanto la Promoción como estas Condiciones generales.

6.2. Si un Comerciante admisible intenta eludir las condiciones generales de esta Promoción, incluso mediante la creación de varias cuentas de GoCardless, se suspenderá su participación en la Promoción y su cuenta de GoCardless se suspenderá o cerrará.

7. Limitación De Responsabilidad

7.1. En la medida en que la ley lo permita, el Promotor no será responsable de ninguna pérdida o daño que se sufra como resultado de la participación en la Promoción o de la recepción del Premio.

7.2. El Promotor no recomienda ni garantiza el cumplimiento de ninguna obligación contractual o de otro tipo de terceros mencionados en las presentes Condiciones generales. Nada de lo dispuesto en las presentes Condiciones generales limitará la responsabilidad del Promotor por muerte o lesiones personales causadas por su negligencia o por fraude.

8. General

8.1. El Promotor se reserva el derecho de modificar, retirar o restringir tanto la Promoción como estas Condiciones generales en cualquier momento y sin previo aviso.

8.2. Se considera que tanto los Comerciantes admisibles como los Participantes admisibles a la Promoción han leído y aceptado estas Condiciones generales.

8.3. Estas Condiciones generales (y cualquier disputa contractual o no contractual que surja de ellas o que tenga alguna conexión con ellas) se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, y cualquier disputa relacionada o conectada con estas Condiciones generales estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Inglaterra.

8.4. Si tienes alguna pregunta en relación con la Promoción o sobre cómo participar en ella, envía un correo electrónico a: help@gocardless.com.