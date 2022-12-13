Wie Vereine online Spenden sammeln können

Das Vereinsheim muss renoviert werden? Der Fußballverein braucht neue Trikots für die Jugendmannschaft? Vereine können sich in der Regel nicht darauf verlassen, dass Mitgliedsbeiträge allein alle Ausgaben decken. Online Spenden sammeln wird daher immer wichtiger. Wir zeigen, wie Vereine Geldspenden online am einfachsten einziehen können, und geben Tipps, wie online zum Spenden animiert werden kann.

Wie Vereine einfach online Spenden sammeln können

Wir starten mit dem Praktischen – denn die besten Aktionen zum online Spenden sammeln nützen nichts, wenn es für die potenziellen Spender:innen keine einfache und sichere Möglichkeit gibt, die gewünschte Summe zu spenden. Dabei müssen zwei verschiedene Szenarien betrachtet werden, denn Vereine sollten Spenden sowohl für spezifische Aktionen als auch auf fortlaufender Basis sammeln können:

1. Einmalige Zahlungen

Die eingangs beschriebene Aktion „Trikots für die Jugendmannschaft“ wäre ein klassisches Beispiel für eine Online-Spendenaktion, bei der ein einfacher, einmaliger Zahlungseinzug ermöglicht werden muss. Das war in der Vergangenheit oft kompliziert – und alles, was kompliziert ist, schreckt beim online Spenden ab.

Abhilfe schafft hier das sogenannte Instant Bank Pay. Es ist sowohl für Spenden sammelnde Vereine als auch für Spender:innen einfach zu handhaben, während gleichzeitig ein sicherer einmaliger Zahlungseinzug garantiert wird. Dieses System basiert auf dem Prinzip des Open Banking, nach dem regulierte Anbieter ihre Daten gemeinsam nutzen können und es Nutzer:innen so wesentlich einfacher machen, Geld zu überweisen. Vereine können hierfür einfach einen Paylink verwenden, über den Spender:innen in einem Zahlungsportal ihre Kontodetails angeben können, damit die Zahlung abgewickelt wird.

Da beim Spenden Vertrauen eine wichtige Rolle spielt, eignet sich diese Möglichkeit bei einmaligen Zahlungen besonders gut – die Spender:innen sind in Kontrolle und autorisieren individuell ihre Zahlung.

2. Wiederkehrende Zahlungen

Im Idealfall erhalten Vereine von Unterstützer:innen auch fortlaufend Spenden, damit auf lange Sicht die kontinuierlichen Ausgaben und anfallenden Extras immer abgedeckt werden können. Für das praktische Handling solcher wiederkehrender Zahlungen – gleichsam im Sinne eines „Spenden-Abos“ – bietet sich der Bankeinzug an.

Spender:innen müssen hier nur einmalig ihr Mandat erteilen, was auch direkt online möglich ist. Ein solches Bankeinzugsverfahren ist eine kostengünstige Alternative zur Kreditkartenzahlung und gibt als Pull-basierte Zahlungsmethode den Vereinen darüber hinaus die Kontrolle. Sobald ein gültiges Lastschriftmandat vorliegt, kann die Zahlung initiiert werden.

Online Spenden sammeln mit System: von Spendenformular bis E-Mailings

Wie kann man zum Spenden animieren? In unserer schönen, neuen Online-Welt gibt es hier zahlreiche Tools und Möglichkeiten.

1. Das Spendenformular auf der Website

Die eigene Vereins-Website ist ein zentrales Element beim online Spenden sammeln. Hier wird Interesse am Verein geweckt und über seine jeweiligen Besonderheiten informiert. Ein Spendenformular an prominenter Stelle darf daher nicht fehlen.

Es sollte einfach auszufüllen sein, inklusive verschiedener Spende-Optionen und Zahlungsmöglichkeiten. Für die Gestaltung und Integration solcher Spendenformulare gibt es zahlreiche Tools und Plattformen. Es lohnt sich hier zu recherchieren, um eine passende Möglichkeit zu finden!

2. Storytelling auf Blog und Social Media

Wer Menschen zum Spenden animieren möchte, muss eine gute Geschichte erzählen: Wer sind wir, was machen wir und warum machen wir es. Hierfür eignen sich ein Blog und Social-Media-Kanäle sehr gut.

Mit Blog-Inhalten können Vereine Einblicke in ihr Vereinsleben geben und gleichzeitig Aufmerksamkeit für Belange und Probleme herstellen, um dies konkret mit Spendenaufrufen und entsprechenden Links zu verbinden. Gleichzeitig kann man über erfolgreiche Spendenaktionen berichten und so die Spender:innen einbeziehen und sich bei ihnen bedanken.

Social Media ist eine gute Möglichkeit, über die Mitglieder:innen und das Publikum vor Ort auch neue Menschen zu erreichen und zum Spenden zu animieren. Hier macht es Sinn, sich zu fokussieren und auf Plattformen präsent zu sein, wo die eigene Zielgruppe zu finden ist. Tipp für die Darstellung der Inhalte: gute Bilder – wenn möglich auch Video – sind das A und O, in Verbindung mit klar verständlichen, kurzen Texten und Calls-to-Action mit Verlinkung.

3. E-Mailing-Newsletter für den direkten Weg in die Mailbox

Per E-Mail Spenden zu sammeln, bedingt natürlich einen entsprechenden Verteiler. Für die Pflege eines solchen Verteilers und Akquise neuer Abonnent:innen fällt zusätzliche Arbeit an, die sich aber lohnt, wenn man online Spenden sammeln möchte:

E-Mail-Newsletter sind einer der direktesten Wege, mit Menschen zu kommunizieren und ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Wer sich dafür entscheidet, einen Newsletter zu abonnieren (auf der Website und Social-Media-Kanälen Registrierungslinks nicht vergessen!), hat Interesse an einer Sache, was die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Spendensammeln ist.

Das Anliegen des Spendenaufrufs kann mit Text und Bild kompakt dargestellt werden, Paylinks sind einfach zu integrieren – und im Anschluss bietet das Medium auch eine gute Gelegenheit, über die Ergebnisse von Spendenaktionen zu berichten und sich bei den Spender:innen zu bedanken.

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