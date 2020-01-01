GoCardless Sanktionsvereinbarung

Sie werden die internationalen Sanktionsbestimmungen der Vereinten Nationen, des Vereinigten Königreichs, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten und anderer zuständiger Behörden einhalten.

Es ist Ihnen untersagt, GoCardless Angebote zu nutzen, um Zahlungen für oder von sanktionierten Einrichtungen oder solchen, die mit sanktionierten Gebieten in Verbindung stehen, einzuziehen.

Sie müssen GoCardless unverzüglich über jede Transaktion informieren, an der eine sanktionierte Einrichtung oder ein sanktioniertes Gebiet beteiligt ist, sowie über alle Änderungen, die die Einhaltung von Sanktionen betreffen. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zur sofortigen Beendigung des Service-Zugangs, zu einer möglichen Meldung an die Behörden und zu Entschädigungsmaßnahmen führen, um GoCardless, seine Partner und Interessenvertreter vor damit verbundenen Ansprüchen und Haftungen zu schützen.