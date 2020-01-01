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SUPPORT & SERVICE

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All unsere Erfahrung, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Servicestandards und Inklusivleistungen

Service für den Premium-Kundenerfolg

Ihr erfahrenes Success-Team berät Sie im Rahmen eines kleinen, auf Sie zugeschnittenen Portfolios, damit Sie mit einem erstklassigen strategischen Programm zur Unternehmenstransformation die Akzeptanz fördern und Ihre Zahlungsexpansion weltweit steigern können. Zu den Premium-Kundenerfolgs-Serviceleistungen gehören unter anderem:

Pre-Sale-Unterstützung

Discovery & Scoping-Workshops zur Unterstützung Ihrer spezifischen Anforderungen & Ziele.

Orientierung & Implementierung

Persönliches Programm-Management & Beratung zu allen Aspekten Ihrer GoCardless-Implementierung, einschließlich einer vollständigen Überprüfung nach Abschluss, um die Unternehmensbereitschaft zu gewährleisten.

Eigener Produkt-Support

Persönlicher Support 24/7 verfügbar. Bevorzugte Rufweiterleitung & schnellste Reaktionszeiten.

Strategische Beratung

Gemeinsame Erstellung eines maßgeschneiderten Erfolgsprogramms, mit dem Sie eine branchenweit führende Zahlungsinfrastruktur aufbauen und die Transformation Ihres Unternehmens vorantreiben können.

Kontinuierliche Betreuung

Mindestens alle 3 Monate regelmäßige Kundenbesprechungen mit personalisierten Empfehlungen & Einblicken, plus umfassende Unterstützung durch Branchen- und Fachexperten während Ihrer Zeit bei GoCardless.

Zahlungs-Checkup

Jedes Jahr bieten wir Ihnen eine umfassende Auswertung Ihrer Nutzung von GoCardless, einschließlich eines Berichts mit Empfehlungen, die Ihnen helfen sollen, unseren Service optimal für sich zu nutzen.

Wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die mit Leidenschaft bei der Sache sind. Seit der Einführung hat GoCardless uns hervorragende Hinweise gegeben, wie wir noch mehr Kunden davon überzeugen können, von Kreditkarte oder Überweisung zum Lastschriftverfahren zu wechseln.

Scott Westbrook, Director of Business Systems, Deputy

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Senden Sie eine E-Mail an help@gocardless.com oder fragen Sie Ihren Customer Success Manager nach unserer Priority-Nummer

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Nutzungsbedingungen

Definitionen der Service Levels

Ausgeschlossene Serviceleistungen

1). Fragen zur Verifizierung von Konten, zur Einhaltung von Vorschriften, zu Betrug, Krediten, Anwendungsfällen oder Verkäufen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kundensupports und werden außerhalb der oben genannten Service-Levels bearbeitet.

2). Anfragen von Zahlern (die eine Organisation über GoCardless bezahlen) sind durch die oben genannten Service-Levels nicht abgedeckt und erhalten eine standardisierte Reaktionszeit von 18 Geschäftsstunden.

3). Der telefonische Support ist nur auf Englisch verfügbar.

4). Die Reaktionszeiten des E-Mail-Supports beziehen sich nur auf E-Mail-Adressen, die ausschließlich Ihre Unternehmensdomäne verwenden.

Upgrade auf Premium

Kontakt aufnehmen

Wenn Sie mehr über ein Upgrade auf Premium Success (Premium-Erfolg) erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei unserem Team, und wir besprechen gern unsere Optionen mit Ihnen.

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Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.