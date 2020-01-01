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SUPPORT & SERVICE
All unsere Erfahrung, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.
Discovery & Scoping-Workshops zur Unterstützung Ihrer spezifischen Anforderungen & Ziele.
Persönliches Programm-Management & Beratung zu allen Aspekten Ihrer GoCardless-Implementierung, einschließlich einer vollständigen Überprüfung nach Abschluss, um die Unternehmensbereitschaft zu gewährleisten.
Persönlicher Support 24/7 verfügbar. Bevorzugte Rufweiterleitung & schnellste Reaktionszeiten.
Gemeinsame Erstellung eines maßgeschneiderten Erfolgsprogramms, mit dem Sie eine branchenweit führende Zahlungsinfrastruktur aufbauen und die Transformation Ihres Unternehmens vorantreiben können.
Mindestens alle 3 Monate regelmäßige Kundenbesprechungen mit personalisierten Empfehlungen & Einblicken, plus umfassende Unterstützung durch Branchen- und Fachexperten während Ihrer Zeit bei GoCardless.
Jedes Jahr bieten wir Ihnen eine umfassende Auswertung Ihrer Nutzung von GoCardless, einschließlich eines Berichts mit Empfehlungen, die Ihnen helfen sollen, unseren Service optimal für sich zu nutzen.
Wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, die mit Leidenschaft bei der Sache sind. Seit der Einführung hat GoCardless uns hervorragende Hinweise gegeben, wie wir noch mehr Kunden davon überzeugen können, von Kreditkarte oder Überweisung zum Lastschriftverfahren zu wechseln.
Scott Westbrook, Director of Business Systems, Deputy
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