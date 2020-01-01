Anmelden

Wie kann ich mich für GoCardless anmelden?

Sie können sich innerhalb weniger Minuten für einen GoCardless Account registrieren und anfangen die ersten Zahlungen einzuziehen.Als Entwickler können Sie sich hier für einen Testaccount anmelden, um unsere API zu integrieren.

Welche Angaben muss ich zur Anmeldung machen?

Wir benötigen eine Auswahl persönlicher Daten, sodass wir Ihre Identität verifizieren können. Außerdem brauchen wir die wichtigsten Angaben zum Unternehmen oder der Organisation, für die Sie Zahlungen einziehen möchten.

Kann ich mich auch anmelden, falls mein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist?

Ja - GoCardless steht sowohl eingetragenen Unternehmen als auch Stiftungen und Gewerben offen.Falls Sie nicht im Handelsregister eingetragen sind, dann geben Sie bei der Anmeldung bitte "Individual" an. Keine Sorge, das hat keinerlei Konsequenzen für die Funktionen Ihres GoCardless Accounts.

Was mache ich als Entwickler?

Entwickler sollten sich ganz normal anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Ihren Entwickler Account freischalten. Unsere API Dokumentation ist hier verfügbar.

Gibt es irgendwelche Verbindlichkeiten?

Nein. Sie können GoCardless nach der Anmeldung ohne jede Verbindlichkeit nutzen. Mit der Anmeldung sagen Sie nur, dass Sie das Produkt gerne ausprobieren möchten. Sie können jederzeit aufhören, GoCardless zu benutzen.