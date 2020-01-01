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Sie können sich innerhalb weniger Minuten für einen GoCardless Account registrieren und anfangen die ersten Zahlungen einzuziehen.Als Entwickler können Sie sich hier für einen Testaccount anmelden, um unsere API zu integrieren.
Wir benötigen eine Auswahl persönlicher Daten, sodass wir Ihre Identität verifizieren können. Außerdem brauchen wir die wichtigsten Angaben zum Unternehmen oder der Organisation, für die Sie Zahlungen einziehen möchten.
Ja - GoCardless steht sowohl eingetragenen Unternehmen als auch Stiftungen und Gewerben offen.Falls Sie nicht im Handelsregister eingetragen sind, dann geben Sie bei der Anmeldung bitte "Individual" an. Keine Sorge, das hat keinerlei Konsequenzen für die Funktionen Ihres GoCardless Accounts.
Entwickler sollten sich ganz normal anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Ihren Entwickler Account freischalten. Unsere API Dokumentation ist hier verfügbar.
Nein. Sie können GoCardless nach der Anmeldung ohne jede Verbindlichkeit nutzen. Mit der Anmeldung sagen Sie nur, dass Sie das Produkt gerne ausprobieren möchten. Sie können jederzeit aufhören, GoCardless zu benutzen.
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