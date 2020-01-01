Skip to content

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie noch Fragen? Erstellen Sie ein Ticket für unser Support Team

Anmelden

Wie kann ich mich für GoCardless anmelden?

Sie können sich innerhalb weniger Minuten für einen GoCardless Account registrieren und anfangen die ersten Zahlungen einzuziehen.Als Entwickler können Sie sich hier für einen Testaccount anmelden, um unsere API zu integrieren.

Welche Angaben muss ich zur Anmeldung machen?

Wir benötigen eine Auswahl persönlicher Daten, sodass wir Ihre Identität verifizieren können. Außerdem brauchen wir die wichtigsten Angaben zum Unternehmen oder der Organisation, für die Sie Zahlungen einziehen möchten.

Kann ich mich auch anmelden, falls mein Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist?

Ja - GoCardless steht sowohl eingetragenen Unternehmen als auch Stiftungen und Gewerben offen.Falls Sie nicht im Handelsregister eingetragen sind, dann geben Sie bei der Anmeldung bitte "Individual" an. Keine Sorge, das hat keinerlei Konsequenzen für die Funktionen Ihres GoCardless Accounts.

Was mache ich als Entwickler?

Entwickler sollten sich ganz normal anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie Ihren Entwickler Account freischalten. Unsere API Dokumentation ist hier verfügbar.

Gibt es irgendwelche Verbindlichkeiten?

Nein. Sie können GoCardless nach der Anmeldung ohne jede Verbindlichkeit nutzen. Mit der Anmeldung sagen Sie nur, dass Sie das Produkt gerne ausprobieren möchten. Sie können jederzeit aufhören, GoCardless zu benutzen.

Haben Sie noch Fragen? Erstellen Sie ein Ticket für unser Support Team

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.