Tarjeta crédito empresa: qué es y cómo pedirla

Las tarjetas de crédito para empresas son herramientas útiles que te permiten gestionar, de manera eficaz y transparente, las finanzas de tu negocio.

En este artículo, te explicamos qué es una tarjeta de crédito corporativa y cuáles son los requisitos que debes cumplir para solicitar una.

Qué es una tarjeta de crédito empresarial

Las tarjetas de crédito para empresas son tarjetas diseñadas específicamente para negocios y que, a diferencia de las tarjetas para uso personal, presentan diferentes características.

Son herramientas que mejoran la salud financiera de la empresa puesto que permiten efectuar pagos seguros y ejercer un mayor control sobre los gastos.

Además, aumentan tu capacidad de adquisición porque te ofrecen una cantidad de efectivo que tu empresa necesita y de la cual no dispones al momento.

Características de una tarjeta de crédito para empresas

El funcionamiento de una tarjeta de crédito corporativa es el mismo que el de una tarjeta particular, sin embargo, la primera incluye unos servicios adicionales que garantizan una mejor gestión del negocio.

En primer lugar, podemos pedir al banco que emita múltiples tarjetas vinculadas a la misma cuenta para que cada trabajador pueda contar con su propia tarjeta para los gastos de la empresa.

Otras funciones interesantes son la limitación de gastos por cada empleado y la limitación de establecimientos en los que está permitido el uso de la tarjeta. La ventaja es que tendremos un mayor control sobre los fondos de la empresa. Al igual que cualquier tarjeta de crédito, también nos permite domiciliar recibos para ahorrar tiempo en los pagos recurrentes de nuestra empresas.

Por último, cada mes tendremos acceso a facturas detalladas de todas las operaciones efectuadas con las tarjetas.

Tipos de tarjetas de créditos empresariales

Ahora que ya sabemos qué son las tarjetas de crédito para empresas, veamos cuáles son las más comunes.

American Express Blue Business Cash™ Card. No hay que pagar cuota anual durante el primer año y tiene una oferta con un TAE de un 0 % en compras durante 12 meses. Business Advantage Unlimited Cash Rewards Mastercard® credit card. Te permite conseguir un 1,5 % de reembolso ilimitado en todas las compras en todo momento, así como un 0 % de interés en compras durante los primeros 9 ciclos de facturación. Ink Business Unlimited: con esta tarjeta obtendrás un 1,5% de reembolso ilimitado en cada compra efectuada para tu negocio. Además, las tarjetas de empleado no tienen coste adicional lo cual asegura un mayor control de los gastos individuales.

Requisitos para solicitar una tarjeta de crédito empresarial

A continuación, veremos con qué requisitos hay que cumplir para solicitar una tarjeta de crédito para PYMES.

Podrán solicitar una tarjeta corporativa empresas y autónomos con domicilio fiscal en España. Si ya cumples con este requisito básico, primero deberás pasar por una evaluación por parte de la entidad bancaria que se asegurará de que tu negocio tenga la capacidad para enfrentarse a posibles deudas ocasionadas por la tarjeta.

Una vez que hayas superado la evaluación, el banco necesitará información adicional sobre tu empresa, por ejemplo, la dirección, el número de teléfono, los años de actividad, una estimación de los gastos mensuales, ingresos anuales netos, el tipo de industria en la que opera y el número de empleados.

Además, según el tipo de estructura legal, deberás proporcionar el número de identificación de impuestos o el número de seguridad social, e información acerca del historial de crédito personal.

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