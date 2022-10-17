Coste de una comisión por transferencia bancaria

Las transferencias bancarias son una de las operaciones más utilizadas para enviar dinero de una cuenta bancaria a otra. Se pueden efectuar a una cuenta de la misma entidad, o a una entidad distinta. Dependiendo de las condiciones de la transferencia bancaria, como el país al que pertenece la cuenta destinataria o la urgencia de la transferencia, los bancos pueden cobrar una comisión por el servicio prestado.

En esta guía te explicamos los distintos tipos de comisiones por transferencia bancaria que te pueden cobrar los bancos y te damos algunos consejos para hacer transferencias sin comisiones, o pagando lo menos posible.

Tipos de comisiones por transferencia

Por norma general, las transferencias bancarias SEPA que se hacen en línea no suelen tener comisiones. No obstante, dependiendo del tipo de cuenta bancaria que tengas, y de si se cumplen ciertas condiciones, tu banco sí puede cobrarte una comisión en los siguientes casos.

Comisión por transferencia nacional o SEPA

Desde la llegada de SEPA, las operaciones ordinarias nacionales o entre países de la zona SEPA no tienen comisiones. Sin embargo, en algunos casos especiales, como al enviar una transferencia inmediata que se ejecuta al instante, sí es habitual que tu banco te cobre comisiones.

Comisión por transferencia internacional

Cuando haces una transferencia internacional a un país que no pertenece a la zona SEPA, es prácticamente imposible evitar las comisiones. Además de las correspondientes por el cambio de divisas, también debes tener en cuenta las comisiones por la modalidad de transferencia internacional que estás efectuando:

En las transferencias SHA, las comisiones se comparten entre el pagador y el beneficiario de la transferencia.

En las transferencias OUR, las transferencias recaen únicamente en el pagador.

En las transferencias BEN, el beneficiario paga la totalidad de las comisiones.

¿Qué comisión cobra el banco por hacer una transferencia?

Cada banco fija sus propias comisiones, por lo que conviene leer atentamente las condiciones de cada uno. La mayoría de los bancos ofrecen transferencias bancarias sin comisiones cuando se estas ejecutan a través de la web o app del banco, pero sí pueden cobrarte si la haces desde el cajero o en sus oficinas.

Normalmente, las comisiones por transferencias suelen ser un porcentaje del importe que se envía, con un mínimo por operación. Por ejemplo, BBVA cobra comisiones a las empresas por ejecutar las órdenes de pago de las nóminas; en concreto, un 0,40 % con un mínimo de 0,30 € por operación. Por el contrario, Unicaja no cobra comisiones por el pago de las nóminas, siempre que la operación se haga a través de la banca electrónica.

Cómo evitar pagar comisiones por hacer transferencias bancarias

Si buscas otros métodos y estrategias para ahorrar dinero al gestionar operaciones bancarias, te proponemos algunos consejos para evitar o reducir el pago de comisiones innecesarias.

Abrir una cuenta sin comisiones

A la hora de elegir una cuenta bancaria para tu pyme, es complicado encontrar una cuenta para empresas que no cobre comisiones por los servicios prestados, como las transferencias o el mantenimiento de la cuenta. La gran mayoría exigen el cumplimiento de ciertas condiciones para evitar el pago de comisiones, como domiciliar los pagos a la Seguridad Social, pagar los impuestos desde esa cuenta o hacer un mínimo de movimientos con la tarjeta.

En cuanto a las transferencias, algunos bancos (como la Cuenta Negocios de BBVA) permiten enviar dinero online de forma gratuita a otras cuentas que estén dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), mientras que otras (como la Cuenta Negocio de CaixaBank) solo ofrece 10 transferencias gratuitas al mes, siempre que el importe no supere los 20 000 €.

Enviar transferencias internacionales a través de la banca digital

En los últimos años, han ido ganando popularidad la banca digital y las fintechs, entidades que aplican las nuevas tecnologías al mundo de las finanzas. Sus servicios se ofrecen exclusivamente por internet, por lo que el ahorro que logran al simplificar procesos y evitar intermediarios les permite ofrecer condiciones más competitivas a los clientes.

Ingresar dinero en efectivo en la cuenta del destinatario

Aunque, en nuestro mundo digitalizado, esta opción ha quedado algo obsoleta, para las transferencias de poco importe también tienes la posibilidad de retirar el dinero en efectivo e ingresarlo en otra cuenta a través del cajero.

Adeudo directo

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