Crossfit Urquijo y Crossfit Zurriola

Hace más de tres años, abrió sus puertas el centro de Crossfit Zurriola en Donostia, dos años más tarde y después del éxito cosechado, se inauguró el segundo centro, Crossfit Urquijo, en Bilbao. Se cumplió así el sueño de Asier Calvo y su socio, que vieron en el Crossfit un entrenamiento distinto a lo que había hasta el momento y que podía enganchar a la gente.

A pesar de las dificultades iniciales para abrir su primer centro, hoy en día cientos de clientes entrenan en sus centros. Aunque la gente suele pensar que es una moda pasajera, en los centros Crossfit están convencidos de que es un método de entrenamiento con unas bases bien establecidas que seguirá funcionando en el futuro.

Según su experiencia, resumimos las cuatro claves de cómo GoCardless les ha ayudado a mejorar el proceso de cobro.

Integración total con teamup

Antes de inaugurar su primer centro, ambos socios pensaron en desarrollar su propia aplicación de reservas. Sin embargo, por miedo a que algo tan importante no funcionase correctamente, decidieron buscar una aplicación con la que sus clientes pudieran reservar las clases de una forma cómoda y sencilla. Finalmente, y por recomendación de un amigo, se decantaron por Teamup, una aplicación que permite la automatización de la administración de centros fitness. “Todo resultó más sencillo de lo esperado, Teamup incluso nos facilitó funcionalidades que no esperábamos como el procesamiento de pagos. Antes de la apertura del segundo centro, Crossfit Urquijo, nos dimos cuenta del ahorro de trabajo que conseguíamos utilizándola y fue entonces cuando decidimos apostar por GoCardless para la gestión de pagos”, recuerda Asier Calvo.

Las segundas oportunidades sí son buenas

Desde la apertura del primer centro, Crossfit Zurriola, a los clientes se les cobraba mediante domiciliación bancaria, de forma manual, creando un fichero del banco. “Realizando este trabajo parecía que siempre hacías el doble de esfuerzo, repasando y repasando el fichero todos los meses, pero ya teníamos todo instalado y nos daba miedo cambiarlo por sí no funcionaba o no les gustaba a los clientes”, asegura Asier.

Con la apertura del segundo centro, Crossfit Urquijo, apostaron desde el principio por GoCardless. “Las ventajas que nos ofrecía eran muchas: comodidad, facilidad de uso y ahorro de trabajo. Por todo esto, decidimos utilizarlo también en nuestro primer centro. En un mes, todos los clientes pagaban ya a través de GoCardless. ¡Dijimos adiós para siempre a los ficheros!”, afirma Asier Calvo.

Hoy en día, el 99,8% de los cientos de clientes que entrenan en sus centros usan GoCardless. “No hemos conseguido el 100% porque siempre algún cliente nos pide realizar los pagos en efectivo” afirma Asier.

Ahorro de tiempo

Anteriormente, en el centro Crossfit Zurriola se gestionaban los pagos de forma manual. Tras la implantación de GoCardless en Crossfit Urquijo y su posterior implantación en el primer centro, el ahorro de tiempo en tareas administrativas se convirtió en una realidad. Al no tener que revisar ni hacer cambios, de media ahorraron unas 10-15 horas mensuales. “Además, resulta muy cómodo hacer cambios o devoluciones”, apunta Calvo.

Flexibilidad ante todo

La posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar, tanto para los clientes como para los responsables de los centros, genera una gran flexibilidad y una inmediatez muy de agradecer.

“Tanto para realizar el trabajo del día a día como para crecer, es importante contar con herramientas adecuadas y flexibles, algo en lo que Teamup y GoCardless se adaptan a la perfección. Ambas son 100% recomendables”, confirma Asier.

¿Cuánto vale tu tiempo?

En los centros Crossfit las preocupaciones por las gestiones administrativas no existen. Teamup facilita a los clientes la reserva de las clases dónde y cuándo quieran, mientras que con GoCardless han logrado que los pagos se procesen automáticamente. Desde el primer día, se olvidaron de tener que recordar a los clientes que debían pagarles en mano.

“Merece la pena pagar por un servicio que nos ahorra trabajo y nos ayuda. No es solo por una cuestión del tiempo que se pierde en las tareas de gestión y administración, sino también por la imagen que genera de tu negocio”, reconoce Asier.

Los clientes de los centros Crossfit Urquijo y Crossfit Zurriola, tanto los antiguos como los nuevos, están encantados con las facilidades que les ofrecen para reservar sus clases y para pagarlas.