Principales ventajas 96 % de tasa de éxito del proceso de cobro 200 000 € en recuperación de deuda gracias a Success+ 1.5 días ahorrados al mes en procesos manuales de cobro 7 a 10 días de plazo medio de cobro con GoCardless frente a 30 días con la transferencia bancaria

Cobros seguros

Aircall es una centralita en la nube para empresas. Se integra con la mayoría de CRM, como Salesforce, HubSpot e Intercom, para ayudar a los departamentos de ventas y atención al cliente a impulsar el crecimiento y la satisfacción del cliente mediante el poder de la conversación.

“Lo interesante de Aircall es que es rápido y fácil de configurar”, comenta Paul Mondollot, VP de planificación y análisis financiero. “Actualmente tenemos cerca de 20.000 clientes en casi 100 países”.

Para asegurarse de que la experiencia sencilla para el cliente no se vaya de las manos en el momento del pago, Aircall permite a los clientes pagar a su manera, ya sea con tarjeta de crédito, mediante transferencia bancaria o por domiciliación bancaria. Pero en Aircall tienen un método claramente favorito, comenta Paul: “Preferimos la domiciliación bancaria porque es un método de extracción que podemos controlar, y no es tan costoso como las tarjetas de crédito. Es más, es el único que está totalmente automatizado”.

¿Y por qué sus domiciliaciones bancarias le aportan tanto valor y son completamente automatizadas? Porque Aircall utiliza GoCardless.

Automatización sencilla

“Con nuestro sistema anterior, teníamos que integrar y mantener cada esquema de cobro de pagos y sus mandatos nosotros mismos”, comenta Paul. “Queríamos aumentar el uso de la domiciliación bancaria porque es más barato que las tarjetas. Pero era difícil, porque también necesitábamos que nuestro equipo trabajara en soluciones a los desafíos de los clientes, no en crear soluciones de pago”.

En su lugar, GoCardless ahora se encarga del engorro de conectar con los varios esquemas de pago utilizados por Aircall en todo el mundo y, con una sencilla integración de la API con su ERP, se automatiza la facturación, el cobro y la conciliación.

Menos trabajo, más efectivo

“Nos encanta GoCardless porque requiere cero esfuerzo por nuestra parte”, explica Keaton Bolt, responsable de Cuentas por cobrar y cobros en efectivo. “En cuanto se crea una factura, la orden de pago se envía a GoCardless para el cobro y se concilia automáticamente en nuestros sistemas. Y, por encima de todo, es que es la opción más económica”.

Nos encanta GoCardless porque requiere cero esfuerzo por nuestra parte.

Marcelo Costa, contable de cuentas por cobrar en Aircall, explica el impacto de esta automatización en su trabajo diario y en el flujo de caja del negocio.

“GoCardless me facilita mucho el trabajo. Ahorro cerca de un día y medio de trabajo al mes”, explica. “Por cada cliente que paga por domiciliación bancaria con GoCardless, el plazo medio de pago es de entre 7 y 10 días, frente a los 30 días de los pagos por transferencia bancaria”.

Una tasa de pagos correctos de cerca del 100 %

Aircall utiliza Success+ de GoCardless para automatizar el reintento de pagos fallidos y evitar que el equipo tenga que ir detrás de los clientes para conseguir cobrar. Esta función utiliza datos de inteligencia de pagos de GoCardless para reintentar el cobro cuando haya más probabilidades de que se haga efectivo.

“Tuvimos que crear un mecanismo de reintento de cobros por tarjeta de crédito nosotros mismos, desde cero, por lo que descubrir que GoCardless ya hacía eso para las transferencias bancarias fue todo un alivio”, comenta Paul.

Gracias a Success+, las tasas de pagos correctos están cerca del 100 %, un porcentaje obviamente más alto que con tarjeta de crédito.

De hecho, desde que Aircall empezó a usarlo, Success+ de GoCardless ha recuperado una cantidad ingente de pagos fallidos sin ninguna intervención manual. “Desde que empezamos a usar GoCardless, hemos recuperado más de 200 000 € con Success+”, afirma Keaton.

Con opciones de crecimiento

Aircall se beneficia de la ayuda de un responsable de Éxito para el cliente de GoCardless accesible rápidamente con una llamada por teléfono. Esto ha supuesto una fuente de ayuda e inspiración constante.

“Tener un responsable de Éxito para el cliente significa que cualquier problema o duda se soluciona rápidamente, normalmente en un plazo de 24 horas tras abrir un ticket, y te ayuda a maximizar todas las funciones de la solución”, explica Marcelo. “Este tipo de ayuda nos da mucha seguridad y, combinado con el éxito que hemos tenido en general, significa que realmente queremos que GoCardless se encargue de todos nuestros cobros de pagos en el futuro. Sin duda hay muchas opciones de crecimiento desde el 20 % en el que estamos hoy”.

Más por venir

Paul va aún más allá: “Hemos superado los 100 millones de € en ingresos anuales recurrentes y ahora esperamos alcanzar los mil millones de euros. GoCardless será un asociado clave para poder ampliar el negocio a ese nivel”.

Y la oportunidad de trabajar más con GoCardless es algo que él personalmente espera con ganas.