Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, kann die Suche nach dem richtigen Preis der schwierigste Schritt von allen sein. Sie müssen sich für einen Preis entscheiden, der finanziell sinnvoll ist, aber Sie wollen die Kunden nicht verprellen, indem Sie zu viel verlangen. Und Sie wollen auch nicht als Billiganbieter dastehen, wenn Sie den Preis zu niedrig ansetzen, es sei denn, das ist Ihre Absicht. In der Tat ist die Wahl des passenden Preises von großer Bedeutung für Ihren Cashflow. Hier erfahren Sie, was eine Preispolitik überhaupt ist und wie Sie den perfekten Preis für Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt finden.

Was bedeutet Preispolitik?

Im Grunde genommen bezieht sich eine Preispolitik auf die Preise Ihres Unternehmens; sowohl auf die Einkaufs- als auch auf die Verkaufspreise. Zweiteres sind die Preise für Ihre Dienstleistungen oder Produkte. Um diese festzulegen, ist eine gute Preisstrategie wichtig.

Was ist für die Preisgestaltung wichtig?

Es gibt verschiedene Arten von Preisstrategien, die Sie anwenden können, und jede davon kann Ihnen eine ganz andere Antwort geben. Unabhängig davon, welche Preisstrategie Sie wählen, sollten Sie alle wichtigen Faktoren für Ihr Unternehmen berücksichtigen, einschließlich Ihrer Gewinnspannen, Ihrer Kundenpersönlichkeiten und Ihrer Wettbewerber.

Welche Preisstrategien kann ich für mein Unternehmen anwenden?

Bei der Preisgestaltung können die Unternehmer entscheiden, was ihre Preise widerspiegeln sollen. Ein niedriger Preis kann z. B. zeigen, dass es sich um eine preiswerte Marke handelt, oder er kann darauf hinweisen, dass es sich um ein neues Unternehmen handelt, das ein zeitlich begrenztes Einführungsangebot anbietet. Ein hoher Preis bedeutet natürlich, dass die Kunden mehr für ihr Geld erwarten. Im Folgenden finden Sie die gängigsten Preisstrategien, die Sie berücksichtigen sollten:

Keystone-Preise

Beim Keystone Pricing nehmen Sie einfach den Großhandelspreis, den Sie für Ihr Produkt bezahlt haben, und verdoppeln ihn. Da es so einfach ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Preisgestaltung nach dem Grundprinzip funktioniert, ebenso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Ziel völlig verfehlt.

Kostenaufschlag

Ähnlich wie bei der Preisgestaltung nach dem Grundprinzip, bei der keine externen Faktoren berücksichtigt werden, werden bei der Preisgestaltung nach dem Grundprinzip die Kosten für die Herstellung eines Produkts zugrunde gelegt und die zur Erreichung der angestrebten Gewinnspanne erforderlichen Kosten hinzugerechnet. Wenn die Herstellung eines Hemdes beispielsweise 4 Euro kostet und Sie eine Gewinnspanne von 50 % anstreben, würden Sie es für 8 Euro verkaufen. Auch bei dieser Preisstrategie werden die Ziele Ihres Unternehmens nur isoliert betrachtet - Kunden oder Nachfrage werden nicht berücksichtigt.

Preisgestaltung mit Aufschlag

Bei dieser Preisstrategie platzieren Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bewusst in einer höheren Preisklasse. Dies impliziert, dass Ihr Angebot von höchster Qualität ist. Durch Branding, Produktmerkmale oder Dekoration müssen Sie einen Eindruck von Wert schaffen, der einen höheren Preis rechtfertigt.

Wirtschaftliche Preisgestaltung

Diese Preisstrategie können Finanzteams von Unternehmen anwenden, wenn sie ein "schnörkelloses" Produkt anbieten. Durch Einsparungen bei Marketing, Verpackung und Produktion (z. B. keine hochwertigen Zutaten oder Teile) können diese Einsparungen an den Kunden weitergegeben werden. Dies kann eine nützliche Strategie sein, wenn Sie bereits gut etabliert sind und eine neue Produktlinie mit preiswerten Produkten einführen wollen, aber es kann auch eine der riskanteren Preisstrategien sein, wenn Sie noch ein kleines Unternehmen sind.

Strategie der Preisdurchdringung

Diese Strategie wird auch Penetrationsstrategie genannt und wird angewendet, wenn ein Unternehmen in einen neuen Markt eintreten will. Bei dieser Strategie müssen Sie Ihre Preise bewusst niedriger ansetzen als die Preise der bereits in der Branche tätigen Konkurrenten, um die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Nachdem das Unternehmen den Markt betreten hat, kann es versuchen, seine Preise zu erhöhen.

Psychologische Preisgestaltung

Bei dieser Preisstrategie denken Unternehmen eher emotional als logisch. Zum Beispiel könnte ein Preis von 400 Euro die finanziell beste Wahl sein, aber ein Kunde fühlt sich eher zu 399 Euro hingezogen. Psychologische Preisgestaltung ist der Grund dafür, dass so viele Preise mit 99 Cent enden und nicht mit dem nächsthöheren Betrag. Sie können die psychologische Preisgestaltung auch auf andere Preisstrategien anwenden, um Ihren Preis attraktiver erscheinen zu lassen.

Die richtigen Preise und Bezahlmethode

Neben der Wahl des passenden Preises für Ihre Dienstleistungen ist natürlich auch die Bezahlmethode von Bedeutung. Wenn Sie verspätete Zahlungen vermeiden möchten oder Ihre Zahlungen automatisieren wollen, ist es ratsam, mit einem Drittanbieter wie GoCardless zusammenzuarbeiten. GoCardless kann sowohl für wiederkehrende als auch für einmalige Rechnungszahlungen genutzt werden. Alles ist voll automatisiert, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Geschäft.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.