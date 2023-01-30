Friendly Fraud und seine Auswirkungen

Friendly Fraud, auch bekannt als Rückbuchungsbetrug oder Karteninhaberbetrug, tritt auf, wenn ein Kunde einen Rechtsstreit mit dem von ihm gewählten Zahlungsabwickler und seinem Kartenaussteller führt, um eine Rückerstattung zu erhalten, zu der er nicht berechtigt ist. Friendly Fraud ist eine der größten Bedrohungen, mit denen Händler heute konfrontiert sind, und kostet sie jährlich schätzungsweise 31 Milliarden Dollar. Freundlicher Betrug ist besonders schwer zu verhindern, da er in der Regel von Kunden begangen wird, die nicht böswillig versuchen, dem Händler zu schaden. Er wird oft aus Bequemlichkeit begangen, ohne die Absicht, den Händler zu betrügen.

Was ist Friendly Fraud und wie kann er sich auf Ihr Geschäft auswirken?

Friendly Fraud, auch Rückbuchungsbetrug genannt, ist ein Problem, das kostspielige Auswirkungen auf Unternehmen haben kann. Er tritt auf, wenn ein Kunde ein Produkt oder eine Dienstleistung mit einer Kredit- oder Debitkarte bezahlt, dann aber die Belastung bei seinem Kartenaussteller bestreitet, obwohl es keinen legitimen Grund dafür gibt. Freundlicher Betrug ist oft die Folge davon, dass Kunden sich einfach nicht mehr an den Kauf erinnern oder ihn auf ihrer Abrechnung nicht erkennen können. Freundlicher Betrug kann auch dadurch verursacht werden, dass Kunden großzügige Rückgaberechte ausnutzen, mehrere Einkäufe tätigen und dann versuchen, sie alle gegen eine volle Rückerstattung zurückzugeben.

Unternehmen können sich vor unberechtigtem Betrug schützen, indem sie einige wichtige Maßnahmen ergreifen, wie z. B. die Einführung geeigneter Verfahren zur Kundenauthentifizierung, das Führen detaillierter Aufzeichnungen über alle Transaktionen, klare und konsistente Rückgaberichtlinien und proaktives Handeln bei der Beantwortung von Kundenanfragen. Freundlicher Betrug kann für Unternehmen ein teures Problem sein, muss es aber nicht, wenn sie die richtigen Präventivmaßnahmen ergreifen. Mit den richtigen Strategien können sich Unternehmen vor finanziellen Verlusten aufgrund von Betrug durch freundliche Kunden schützen.

Ein detaillierter Blick auf Friendly Fraud: 4 häufige Ursachen und ihre Auswirkungen auf Ihr Unternehmen

Cyber-Shopping-Diebstahl

Cyber-Shoplifting liegt vor, wenn ein Kunde einen Artikel mit der Absicht kauft, eine falsche Rückbuchung zu veranlassen. Dies geschieht oft von Kunden, die im Internet gelesen haben, dass die Anfechtung einer Rechnung eine effektive Möglichkeit ist, ihr Geld zurückzubekommen, so dass sie den gekauften Artikel im Grunde umsonst bekommen.

Verwirrung der Kunden

Viele Kunden sind verwirrt, wenn sie auf ihrem Kontoauszug eine Belastung sehen, die sie nicht sofort erkennen. Dies kann der Fall sein, wenn der Kunde einen Kauf getätigt, dann aber vergessen hat, die Bezeichnung der Rechnung nicht erkennt oder eine wiederkehrende Gebühr sieht, der er nicht zugestimmt hat.

Unzufriedenheit des Kunden

Kundenunzufriedenheit kann für Händler ein besonders schwieriges Problem darstellen, da sie oft darauf hinweist, dass beim Kundenerlebnis etwas schief gelaufen ist. Freundlicher Betrug liegt vor, wenn ein Kunde eine Kreditkartenrückbuchung einreicht, ohne jemals mit dem Händler Kontakt aufzunehmen, um seine Unzufriedenheit mit dem Kauf zu klären.

Familienbetrug

Familienbetrug ist eine Art von Finanzkriminalität, die für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen haben kann. Er tritt auf, wenn ein Familienmitglied, in der Regel ein Kind, eine Kreditkarte ohne das Wissen oder die Zustimmung des Kontoinhabers verwendet.

Unterschiede zwischen freundschaftlichem Betrug und echtem Betrug

Betrug in der Familie ist eine Form des finanziellen Fehlverhaltens, die für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen haben kann. Er liegt vor, wenn ein Familienmitglied, in der Regel ein Kind, eine Kreditkarte ohne die Zustimmung oder das Wissen des Kontoinhabers verwendet. Freundschaftsbetrug und echter Betrug sind zwei verschiedene Arten von betrügerischen Aktivitäten, die zwar Ähnlichkeiten aufweisen, sich aber auch deutlich voneinander unterscheiden. Freundlicher Betrug liegt vor, wenn ein Karteninhaber eine unrechtmäßige Kreditkartenrückbuchung einreicht, während echter Betrug vorliegt, wenn die Zahlungsinformationen des Karteninhabers ohne dessen Wissen oder Zustimmung gestohlen wurden. Händler sollten Rückbuchungen aufgrund von echtem Betrug immer akzeptieren und Rückbuchungen aufgrund von freundlichem Betrug bekämpfen, um ihr Geschäft zu schützen. Wenn Familienmitglieder des Friendly Fraud für schuldig befunden werden, können die Konsequenzen schwerwiegend sein. Daher ist es wichtig, Schritte zur Verhinderung von Friendly Fraud zu unternehmen, um Familien und Unternehmen gleichermaßen zu schützen.

Was tun, um Friendly Fraud zu umgehen?

Es ist schwer, Friendly Fraud vollständig zu umgehen, jedoch kann man diverse Sicherheitsmaßnahmen unternehmen, um Friendly Fraud so weitgehend wie möglich zu vermeiden.

Karten sind zum Beispiel ein großes Problem, wenn es um die Verarbeitung von Zahlungen geht - sie sind anfällig für Fehler. Dies kann dazu führen, dass Zahlungen nicht verarbeitet werden, dass es zu Verzögerungen bei Lieferungen oder Dienstleistungen kommt und Kunden abwandern. Die Auswirkungen, die fehlgeschlagene Zahlungen für Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen haben können, sind GoCardless bewusst und das Ziel ist es, dieses Risiko so weit wie möglich zu minimieren.

GoCardless nutzt das Lastschriftverfahren zur Zahlungsabwicklung, d. h. das Geld wird direkt vom Bankkonto des Kunden abgebucht und nicht über eine Kredit- oder Debitkarte. Dadurch wird Friendly Fraud vermieden, der bei Karten auftreten kann, wenn Kunden Abbuchungen auf ihrem Kontoauszug anfechten. Dank GoCardless ist Friendly Fraud viel unwahrscheinlicher, da die Zahlung direkt vom Bankkonto des Kunden kommt. Darüber hinaus bietet GoCardless noch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen wie Verified Mandates und Protect+, um sämtliche Beteiligten während des Zahlungsvorgangs zu schützen.

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