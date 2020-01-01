Globale Zahlungen
Integrationen
Add-ons
Mehr
GoCardless für Lexware Office
Die spezielle App, mit der Sie GoCardless-Lastschriftzahlungen für Ihre Lexware Office-Rechnungen einziehen können.
Bei Bank-zu-Bank-Zahlungen entfallen die Kosten für Kartennetzwerke. Durch die Automatisierung werden auch die Kosten für die Verfolgung und Verwaltung von Zahlungen stark reduziert.
Behalten Sie die Kontrolle über offene Rechnungen. Wenn Ihre Rechnung fällig ist, zieht GoCardless automatisch die Zahlung vom Bankkonto Ihres Kunden ein.
Wenn es um die Bezahlung von Rechnungen geht, ist das Lastschriftverfahren die bevorzugte Alternative zur manuellen Überweisung und beliebter als Kartenzahlungen.
SepaHeld integriert Ihr GoCardless-Konto mit Ihren Lexware Office-Konten.
Automatisieren Sie die Rechnungszahlung und haben Sie immer den vollständigen Überblick über den Status aller buchbaren Rechnungen, die mit einem Klick gebucht werden können.
Geschaffen für wiederkehrende Zahlungen – ob Abrechnung von Bestandskunden oder Abonnementgebühren.
Ziehen Sie Zahlungen aus über 30 Ländern mit dem weltweit ersten globalen Lastschrift-Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen ein.
Lassen Sie sich per E-Mail über fehlgeschlagene Zahlungen oder Kundenstornierungen benachrichtigen.
Keine versteckten Gebühren
Bei Transaktionswerten über 2000 € wird eine zusätzliche Gebühr von 0.1% berechnet. Es gelten Fehler- und Rücklastschriftgebühren
"Durch die Anbindung zwischen Lexware Office und GoCardless aufgrund Sepaheld sparen wir bei unserer wöchentlichen Abrechnung viel Zeit und Aufwand.”
Mark von Fritschen, GM, emoose GmbH
Hören Sie auf, verspätete Zahlungen zu jagen. Erstellen Sie ein GoCardless-Konto und verbinden Sie es über SepaHeld mit Lexware Office.