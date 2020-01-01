Skip to content

GoCardless für Lexware Office

Bereiten Sie Zahlungsverzug ein Ende

Die spezielle App, mit der Sie GoCardless-Lastschriftzahlungen für Ihre Lexware Office-Rechnungen einziehen können.

Ziehen Sie automatisch Zahlungen für Ihre Rechnungen ein

Die kostengünstigere Alternative zu Karten

Bei Bank-zu-Bank-Zahlungen entfallen die Kosten für Kartennetzwerke. Durch die Automatisierung werden auch die Kosten für die Verfolgung und Verwaltung von Zahlungen stark reduziert.

Bereiten Sie Zahlungsverzug ein Ende

Behalten Sie die Kontrolle über offene Rechnungen. Wenn Ihre Rechnung fällig ist, zieht GoCardless automatisch die Zahlung vom Bankkonto Ihres Kunden ein.

Beliebt bei Ihren Kunden

Wenn es um die Bezahlung von Rechnungen geht, ist das Lastschriftverfahren die bevorzugte Alternative zur manuellen Überweisung und beliebter als Kartenzahlungen.

Weniger Verwaltungsaufwand

SepaHeld integriert Ihr GoCardless-Konto mit Ihren Lexware Office-Konten. 

Automatisieren Sie die Rechnungszahlung und haben Sie immer den vollständigen Überblick über den Status aller buchbaren Rechnungen, die mit einem Klick gebucht werden können.

So funktioniert’s

Funktionen

Flexible Zahlungen

Geschaffen für wiederkehrende Zahlungen – ob Abrechnung von Bestandskunden oder Abonnementgebühren.

Internationale Zahlungen

Ziehen Sie Zahlungen aus über 30 Ländern mit dem weltweit ersten globalen Lastschrift-Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen ein.

Benachrichtigungen in Echtzeit

Lassen Sie sich per E-Mail über fehlgeschlagene Zahlungen oder Kundenstornierungen benachrichtigen.

Keine versteckten Gebühren

1% + 0,20 € pro Transaktion. Maximal 1€.

Bei Transaktionswerten über 2000 € wird eine zusätzliche Gebühr von 0.1% berechnet. Es gelten Fehler- und Rücklastschriftgebühren

Preisinformationen

"Durch die Anbindung zwischen Lexware Office und GoCardless aufgrund Sepaheld sparen wir bei unserer wöchentlichen Abrechnung viel Zeit und Aufwand.”

Mark von Fritschen, GM, emoose GmbH

Hören Sie auf, verspätete Zahlungen zu jagen. Erstellen Sie ein GoCardless-Konto und verbinden Sie es über SepaHeld mit Lexware Office.

