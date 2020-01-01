wichtigste Vorteile 96% Erfolgsquote der Zahlungen. 200.000€ mit Success+ eingezogen. 1,5 Tage pro Monat eingespart. 7 bis 10 Tage Abholfrist, im Vergleich zu 30 Tagen bei Banküberweisung.

Zuverlässige Zahlungen

Aircall ist ein cloudbasiertes Telefonsystem für Unternehmen. Es lässt sich mit wichtigen CRM-Systemen wie Salesforce, HubSpot und Intercom integrieren, sodass Vertriebsteams und Kundensupport mithilfe von persönlichen Gesprächen Wachstum und Kundenzufriedenheit steigern können.

„Aircall ist schnell und einfach einzurichten“, sagt Paul Mondollot, VP of Financial Planning & Analysis. „Wir haben derzeit rund 20.000 Kunden in fast 100 Ländern.“

Um das nahtlose Kundenerlebnis auch nicht bei der Bezahlung zu unterbrechen, bietet Aircall seinen Kunden die Möglichkeit, per Kreditkarte, Banküberweisung oder Lastschrift zu bezahlen. Aber bei Aircall selbst gibt es einen klaren Favoriten, erzählt Paul: ��„Wir bevorzugen Lastschriften, weil es sich um eine ‚Pull‘-Methode handelt, die wir kontrollieren können. Sie ist wesentlich preiswerter als Kreditkarten und das Beste ist: Sie ist im Gegensatz zu den anderen Methoden vollständig automatisiert."

Es gibt einen Grund, warum Lastschriften so günstig und vollständig automatisiert sind: Aircall arbeitet mit GoCardless.

Mühelose Automatisierung

„Mit unserem alten System mussten wir jedes einzelne Lastschriftschema und die zugehörigen Lastschriftmandate selbst integrieren und pflegen“, so Paul. „Wir wollten mehr Zahlungen per Lastschrift ermöglichen, weil sie kosteneffizienter sind als die Bezahlung mit Kreditkarte. Aber das war nicht einfach, weil unsere Mitarbeiter schon mit der Entwicklung von unseren Lösungen vollständig ausgelastet waren. Sie hatten keine Zeit, noch zusätzlich Zahlungslösungen zu entwickeln.“

GoCardless hat die Verknüpfung mit den verschiedenen Lastschriftschemen übernommen, die Aircall weltweit einsetzt. Zusätzlich automatisiert eine einfache API-Integration mit dem ERP-System die Abrechnung, den Einzug und den Abgleich von Zahlungen.

Weniger Aufwand, mehr Liquidität

„Wir lieben GoCardless, weil es keinerlei Aufwand für uns bedeutet“, freut sich Keaton Bolt, Manager von Accounts Receivable and Cash Collection. „Wenn eine Rechnung erstellt wird, wird die Zahlungsanweisung für den Einzug direkt an GoCardless gesendet und automatisch in unseren Systemen abgeglichen. Darüber hinaus ist diese Zahlungsmethode auch noch die preiswerteste.“

Wir lieben GoCardless, weil es keinerlei Aufwand für uns bedeutet.

Marcelo Costa, Accounts Receivable Accountant bei Aircall, erzählt, wie die Automatisierung sich sowohl auf seine tägliche Arbeit als auch auf den Cashflow des Unternehmens auswirkt:

„GoCardless macht meine Arbeit viel einfacher. Ich spare etwa eineinhalb Arbeitstage pro Monat. Für jeden Kunden, der per Lastschrift über GoCardless bezahlt, beträgt die Forderungslaufzeit etwa 7 bis 10 Tage. Bei Banküberweisungen sind es dagegen bis zu 30 Tage.“

Nahezu 100%ige Erfolgsquote der Zahlungen

Aircall verwendet Success+, um fehlgeschlagene Zahlungen automatisch erneut anzuweisen. Das spart dem Team die Arbeit, die Kunden selbst kontaktieren zu müssen. Die Funktion beruht auf den Zahlungsdaten von GoCardless und weist Abbuchungen erneut an, wenn sie am wahrscheinlichsten erfolgreich durchgeführt werden können.

„Wir mussten einen eigenen Mechanismus entwickeln, um fehlgeschlagene Kreditkartenzahlungen erneut anzuweisen. Deshalb war es eine große Erleichterung, als wir erfuhren, dass GoCardless das für Lastschriften schon erledigt hatte“, erinnert sich Paul.

Dank Success+ beträgt unsere Erfolgsquote für Lastschriftzahlungen fast 100 %. Das ist viel höher als für Kreditkarten.

Seit Aircall die Success+ Lösung von GoCardless benutzt, konnte das Unternehmen eine große Anzahl fehlgeschlagener Zahlungen ganz ohne manuellen Aufwand erneut einziehen. „Seit wir GoCardless nutzen, haben wir mit Success+ über 200.000 € eingenommen“, so Keaton.

Raum für Wachstum

Aircall wird von einem GoCardless Customer Success Manager unterstützt, der jederzeit telefonisch erreichbar ist und das Unternehmen regelmäßig mit Rat und Tat unterstützt.

„Unser Customer Success Manager kümmert sich darum, dass jedes Problem oder jede Frage innerhalb von 24 Stunden nach der Einreichung eines Tickets gelöst wird. Er hilft uns auch dabei, alle Funktionen der Lösung optimal zu nutzen“, erzählt Marcelo. „Diese Art von Unterstützung gibt uns sehr viel Vertrauen. Angesichts unserer bisherigen durch und durch positiven Erfahrung möchten wir GoCardless in Zukunft für alle unsere Zahlungen verwenden. Mit den derzeitigen 20 Prozent gibt es noch viel Luft nach oben.“

Mehr Wachstum

Paul denkt sogar noch weiter: „Wir haben die Marke von 100 Millionen Euro Jahresumsatz durch regelmäßige Einnahmen überschritten und blicken jetzt in Richtung 1 Milliarde Euro. GoCardless wird ein Schlüsselpartner für die effiziente Skalierung sein.“

Er freut sich auch persönlich auf die engere Zusammenarbeit mit GoCardless.