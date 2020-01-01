Skip to content
BERECHNENSie Ihren Cashflow, der durch nicht eingezogene Zahlungen zurückbehalten wird

Eine ausgereifte Zahlungslösung für Finanzleiter

Ihr Unternehmen wächst sooo schnell. Warum jetzt aufhören? Optimieren Sie Ihren Cashflow um 89 % durch den Einsatz Cloud-basierter Zahlungen.

Mehr erfahren

[Webinar] Mastering Payments: Scale your Payments like a Cloud Native

Erfahren Sie, wie die Finanzleiter von Chargebee und Cuckoo Cloud-basierte Zahlungen zur Skalierung und zum Wachstum ihrer Unternehmen genutzt haben.

Jetzt auf Englisch als On-Demand-Version verfügbar

Jetzt anschauen

Halten Sie Probleme mit Ihrem Cashflow vom Wachstum ab?

Nutzen Sie unseren Rechner, um herauszufinden, wie viel Working Capital Sie durch die Optimierung Ihrer Zahlungsprozesse freisetzen können.

Berechnen

Hat Ihr Zahlungsprozess Sie im Griff?

Eine frühzeitige Investition in Ihre Zahlungsinfrastruktur kann gegenüber einem langjährigen Aufbau einen entscheidenden Unterschied machen. Lesen Sie, warum das so ist.

Mehr erfahren

Machen Sie das Beste aus der Cloud Nutzung?

Cloud-Anwender mit 3 oder mehr Cloud-basierten Tools haben eine doppelt so hohe Chance zu wachsen. Finden Sie heraus, wie Sie durch die Optimierung Ihrer Zahlungsstrategie in der Cloud wachsen können.

Mehr erfahren

Wer ist noch in der Cloud tätig?

Diese 5 Unternehmen haben frühzeitig in Cloud Payments investiert, um ihr Business stetig zu erweitern.

Weiterlesen

Inty

Inty benötigte eine Zahlungslösung, die zusammen mit dem Unternehmen wachsen kann. Erfahren Sie, wie Inty die Anzahl der Mitarbeiter für die Verwaltung von Zahlungen von 3 auf 1 reduzieren konnte.

 Mehr erfahre

Mehr erfahre

Cuckoo

Zahlungen sind wichtig, wenn man die Breitbandbranche umkrempelt. Cuckoo bietet seinen Kunden perfekte Lösungen.

Video ansehen

Video ansehen

EatClub

Erfahren Sie, wie Eat Club seinen Cashflow und die Customer Experience verbessern konnte – und gleichzeitig die Kosten und den Zeitaufwand für die Finanzverwaltung reduziert hat.

Mehr erfahren

Mehr erfahren

Sind Sie bereit, Ihren Zahlungsprozess zu verbessern?

Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen helfen kann, Ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Konversion zu verbessern.

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.