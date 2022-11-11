Error 190: tarjeta denegada

El error por tarjeta denegada es uno de los más comunes entre los usuarios de tarjetas de créditos, tanto al pagar online como en una tienda física.

En la mayoría de los casos, se produce a causa de un problema con la tarjeta del cliente, aunque nuestro datáfono no nos indicará el motivo exacto del rechazo.

En este artículo, veremos las principales causas de este y otros códigos de error, y te explicaremos cómo solucionar el problema.

¿Qué significa “tarjeta denegada causa 190”?

Si alguna vez te has preguntado por qué una tarjeta sale denegada, estas son las posibles explicaciones.

Puede que la tarjeta tenga un descubierto, es decir, el dinero en la cuenta no es suficiente para efectuar la transacción, por lo que esta será rechazada por el banco de la persona que está pagando. No hay fondos en la tarjeta. El cliente ha superado su límite de crédito y no va a poder utilizarla si antes no lo paga. El banco está dando error por algún motivo.

Si se produce este error al pagar con tarjeta, estas son las soluciones que puedes adoptar para resolver la situación con el cliente.

En primer lugar, hay que intentar averiguar de dónde viene el problema, si de nuestro datáfono o del cliente. Podemos volver a cobrarle el importe ya que es posible que haya habido un error de conexión a la línea.

Si vuelve a aparecer el código de rechazo, pregúntale al cliente si tiene otra tarjeta para poder pagarte. En caso de que el cliente no tenga otras tarjetas, la última opción que nos queda es llamar a nuestro banco para pedir aclaraciones y poder tomar las medidas necesarias.

Si el problema depende del datáfono, también existe la posibilidad de cobrar con tarjeta sin TPV.

Lista completa de códigos de rechazo

Además del error 190, existen otros códigos de rechazo de tarjetas.

A continuación, te ofrecemos una lista completa de los errores más frecuentes que puede presentar tu datáfono.

Error 101: tarjeta caducada.

Error 102: tarjeta en excepción transitoria o bajo sospecha de fraude.

Error 104: la tarjeta no permite este tipo de pagos.

Error 106: intentos de PIN excedidos.

Error 116: no hay suficiente crédito en la tarjeta para realizar el pago.

Error 118: el número de tarjeta no existe.

Error 119: la transacción ha sido rechazada por el TPV sin indicar motivo.

Error 121: fallo en el código de seguridad de la tarjeta.

Error 125: tarjeta no efectiva.

Error 129: código de seguridad (CVV2/CVC2) incorrecto.

Error 167: tarjeta bajo sospecha de fraude.

Error 180: tarjeta ajena al servicio.

Error 181: la tarjeta tiene restricciones de crédito que impide el pago.

Error 182: la tarjeta tiene restricciones de débito que impide el pago.

Error 184: error en la autenticación del titular.

Error 195: error de autenticación SCA.

La solución de GoCardless

GoCardless ofrece tarifas más bajas que las de las tarjetas de crédito. El coste por transacción es menor y no hay tarifas ocultas.

Además, al cobrar los importes directamente de la cuenta del cliente, se reduce la tasa de pagos rechazados o fallidos: las pequeñas empresas que utilizan nuestra solución experimentan una tasa de error de un 2,76 %

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