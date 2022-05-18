El pago mínimo con tarjeta: cómo evitarlo

Los españoles cada vez utilizamos menos el dinero en efectivo para pagar en los comercios. En su lugar, preferimos otros métodos de pago más cómodos, como la tarjeta o los pagos contactless. Por si fuera poco, esta tendencia a la baja se ha agudizado con la pandemia: en 2020, solo el 36 % de los consumidores prefirieron seguir pagando con efectivo, según la última encuesta nacional sobre el uso del efectivo elaborada por el Banco de España.

Para los negocios, aceptar pagos con tarjeta es ahora más importante que nunca. Tradicionalmente, muchos establecimientos han puesto objeciones a los pagos con tarjeta, como la imposición de un importe mínimo, pero ¿es legal exigir un pago mínimo con tarjeta?

¿Por qué algunos negocios exigen un importe mínimo para pagar con tarjeta?

El pago mínimo con tarjeta es el importe mínimo que fijan los comercios para poder aceptar un pago con tarjeta de débito o crédito. La mayoría de los negocios que adoptan esta estrategia suelen ser establecimientos muy pequeños, como panaderías, cafeterías o tiendas de barrio, en los que el gasto medio no suele ser muy alto o donde no está tan extendido el uso de los datáfonos.

El motivo más habitual para fijar un importe mínimo para los pagos con tarjeta es reducir el coste de las comisiones bancarias por cada cobro. No hay motivo para preocuparse, pues en los últimos años los bancos han bajado las comisiones por tarjetas hasta mínimos históricos. Es por eso que el 84 % de los comercios ya no impone ninguna restricción para pagar con tarjeta, y solo el 16 % mantiene un pago mínimo establecido en promedio de 11 euros, según la encuesta del Banco de España que mencionamos al inicio de este artículo.

La normativa: ¿es legal tener un mínimo para pagar con tarjeta?

Aunque esta tendencia está cada vez más anticuada, ¿qué dice la normativa española sobre si es legal poner un mínimo para pagar con tarjeta? No existe ninguna ley que prohíba los pagos mínimos, lo que significa que nada impide a las empresas fijar la cantidad que más les convenga. La única condición es que el establecimiento debe informar sobre el importe mínimo a sus clientes con antelación y de una forma bien visible como, por ejemplo, con un cartel en la puerta o junto al mostrador.

Tener un mínimo para pagar con tarjeta sí es legal, pero la ley recoge algunas excepciones. El artículo 34 del Real Decreto-Ley 19/2018 sobre servicios de pago indica que los comercios deberán facilitar otros métodos de pago alternativos al pago en efectivo para los importes superiores a 30 euros. Por último, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que, desde 2014, es ilegal que los negocios cobren a sus clientes un recargo por pagar con tarjeta de crédito.

¿Es conveniente que haya un mínimo para pagar con tarjeta?

Enviar a un cliente a sacar dinero en efectivo porque su compra no llega al importe mínimo para pagar con tarjeta puede afectar negativamente a la reputación de tu negocio. Es más, con la progresiva desaparición de los cajeros automáticos de nuestras calles, es más probable que encuentre antes un negocio de la competencia que un cajero.

La comodidad y la rapidez son los principales motivos por los que los compradores prefieren pagar con tarjeta. Eliminando esos dos factores, corres el riesgo de perder clientes, tanto a los nuevos como a los más recurrentes.

Qué puedes hacer para evitar la necesidad del pago mínimo con tarjeta

Si te preocupa acumular mes a mes el coste de las comisiones por los pagos de tarjeta (por ejemplo, si tienes un modelo de negocio basado en suscripciones), quizás te estés planteando poner un mínimo para pagar con tarjeta. GoCardless te ofrece una alternativa online a los pagos con tarjeta de crédito o débito.

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