Pagos a plazos: qué son, ventajas y ejemplos

Aunque hasta hace poco los pagos a plazos parecían reservados para bienes costosos como vehículos, este modelo de pago está tomando fuerza entre los clientes españoles, especialmente en el ámbito del e-commerce. Los pagos a plazos proporcionan flexibilidad y seguridad a los clientes, pero, ¿qué le ofrecen a tu negocio? En este artículo, te explicamos qué son los pagos a plazos, sus ventajas para tu empresa y las principales plataformas de pagos a plazos.

¿Qué es el pago a plazos?

Como su propio nombre indica, el pago a plazos es una estrategia de cobro que permite que el cliente pague la compra de un producto o servicio en varias cuotas.

Se puede ofrecer la opción de pagar a plazos cualquier producto o servicio, pero es especialmente recomendable en dos casos: en la compra de productos de importe alto (por ejemplo, a partir de los 100 euros) y en la compra de un gran número de artículos. Especialmente en estos dos casos, el cliente valorará la flexibilidad y la facilidad que le proporcionará pagar de manera fraccionada.

¿Cuáles son las ventajas de ofrecer pago a plazos a nuestros clientes?

Está claro que los pagos a plazos benefician al cliente, ¿pero qué hay de las empresas que los ofrecen?

Aumento de la facturación: al no tener que pagar el importe de una compra de inmediato, los clientes tienden a comprar más. Así, ofrecer un modelo de pago adaptado al cliente estimula la venta de productos de alto importe, el número de artículos por compra y, en definitiva, aumenta el valor de la cesta media.

Aumento de la base de clientes: al no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero de golpe, el proceso de decisión del cliente es menor, lo que se traduce en una mayor tasa de conversión.

Mayor visibilidad on-line: muchos de los servicios de pago a plazos cuentan con directorios en los que aparecen las tiendas que utilizan sus plataformas, lo que nos proporcionará un extra de visibilidad.

Incremento de confianza para el consumidor: contratar un servicio de pago a plazos reconocido puede hacer que el cliente se sienta más seguro y cómodo a la hora de hacer una compra.

Ahora bien, no es oro todo lo que reluce. Si bien ofrecer un modelo de pago a plazos puede aumentar la facturación, también puede reducir la capacidad de la empresa para tener liquidez. Por eso, la gestión económica de los clientes y de la empresa debe ser excelente para que no haya problemas.

Por otro lado, ofrecer pagos a plazos conlleva, necesariamente, un aumento de la gestión contable (facturas pendientes, impago, gestión de cobros), con la dedicación de recursos que ello implica. Y, por supuesto, se corre el riesgo de que el cliente no pague las cuotas, aunque es cierto que la mayoría de financieras especializadas en ofrecer este servicio asume los riesgos de impago. Eso sí, como compensación por este riesgo, deberás abonar una tarifa por cada compra, según el intermediario que escojamos y el tamaño de tu negocio.

¿Qué servicios de pagos a plazos hay?

Para ofrecer a nuestros clientes un buen servicio de pago a plazos, es esencial escoger el mejor modelo para nuestro negocio. Te presentamos algunos de las plataformas de pagos a plazos disponibles en España:

Cetelem

Cetelem es, posiblemente, la plataforma de pagos a plazos que se utiliza con más frecuencia en España. Tiene más de 30 años de experiencia y ofrece un sistema seguro y sencillo de integración para las tiendas on-line. De hecho, viene ya integrado en plataformas como WooCommerce, Prestashop o Magento. Los clientes podrán financiar el 100% de su compra en hasta 6 meses y sin límite de importe mediante un proceso digital de 3 pasos.

Sequra

Otro de los servicios de financiación de compras más utilizado en España. Ofrece tres posibilidades de pago:

“Paga después”: para pasar el cargo unos pocos días después de efectuar la compra.

“Divide en 3”: pago en tres plazos sin costes adicionales ni intereses para el cliente.

“Pago fraccionado”: en plazos de 4, 6, 12 o 18 cuotas

Klarna

Esta financiera sueca, que colabora con grandes empresas como Ikea o Asos, ofrece posibilidades de financiación como las siguientes:

Pagar en 3 plazos: sin intereses.

Pagar después de la entrega: ofrece la opción de pagar 30 días después de la compra. Tampoco tiene intereses.

La aplicación de Klarna ofrece la posibilidad a los clientes de comprobar cuándo se cobrarán los próximos recibos y consultar las compras pendientes de pago y operaciones anteriores.

ScalaPlay

Esta plataforma ofrece la posibilidad de financiar una compra en 3 plazos y sin intereses. Para poder utilizarlo, el cliente debe hacerse un perfil en la página web.

Viabill

Esta plataforma ofrece un modelo de pago en 4 cuotas sin intereses y se puede integrar en más de 30 plataformas de e-commerce, entre las cuales figuran Salesforce, Magento, Prestashop, Woocommerce o Shopify.

ClearPay / AfterPay

Esta financiera, que colabora con grandes empresas como Shein o Primor, propone pagos en 3 cuotas sin intereses que se pueden controlar tranquilamente desde una aplicación.

Aplazame

Este servicio de financiación pone a disposición del cliente dos soluciones para los negocios de e-commerce:

Pago a plazos: permite repartir los pagos en hasta 36 meses, además de ofrecerle al cliente elegir los días de cobro. Los negocios pueden poner limitaciones en términos de meses, compra mínima o categorías de productos.

Pago en 15 días: el pago se hace 15 días después de enviar el pedido. Esto les permite decidir si la compra cumple con sus expectativas. Esta solución no tiene ningún tipo de comisión para el cliente

Aplazame también ofrece módulos que se integran fácilmente con plataformas como Magento, Prestashop, Woocommerce y Shopify.

Payin7

Terminamos la lista con Payin7, una pequeña empresa de financiación española que ofrece servicios de pagos a plazos de 2 a 18 cuotas.

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