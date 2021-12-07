Ideas y Ejemplos de Negocios en Línea | GoCardless

Si buscas un modelo eficaz para generar ingresos pasivos y alcanzar diferentes mercados, los negocios en línea son una alternativa rentable porque, en general, requieren pocos gastos de inversión.

El comercio electrónico ha alcanzado su auge en plena pandemia, con un incremento del número medio de artículos por pedido del 60 %. Según las estadísticas, es muy probable que en 2022 las ventas en línea alcancen ingresos de billones de dólares.

En un mundo en continua evolución, los emprendedores tienen a disposición diferentes modelos de negocios, según el tipo de producto que venden, pero también según sus competencias (puesto que suelen requerir mantenimiento constante).

En este artículo, te presentamos algunas ideas de negocios en línea y cuáles son los pasos importantes que hay que llevar a cabo para que generen conversiones.

Marketing de afiliación

Se trata de una de las modalidades de comercio electrónico que la mayoría de emprendedores suele elegir. Consiste en recomendar productos mediante enlaces que puedes poner en una página web o en un blog. Cuando el cliente potencial hace clic y compra el producto, tú te llevas una comisión por la venta.

Es una técnica que al principio requiere dedicación, pero con el tiempo puede convertirse en una fuente constante de ingresos.

¿Cómo funciona?

Primero hay que elegir una plataforma, luego decidir cuál es el nicho en el que quieres centrarte. Hoy en día hay mucha competencia, por lo que optar por una categoría demasiado genérica te penaliza. El lugar de eso, cuanto más específico sea el tema, mejor.

Otra clave para el éxito es el contenido. Si quieres que tu sitio de afiliado atraiga tráfico y genere conversiones, necesitas crear contenido de calidad. Además, es importante que los enlaces encajen de forma natural.

Blog personal

¿Te has planteado, alguna vez, monetizar tu blog personal?

Puedes generar ingresos convirtiéndote en un experto de un tema concreto y ofreciendo información valiosa gratuitamente.

El único inconveniente es que no es tan fácil al principio porque hay que trabajar en el posicionamiento en Google y seleccionar temáticas bien pagadas. Para poder monetizar el blog y tener ingresos decentes, son necesarias bastantes visitas.

Venta de productos intangibles

La categoría de productos intangibles comprende e-books, cursos online, webinars, etc.

Con esta modalidad puedes alcanzar fácilmente mercados internacionales y, además, tienes la ventaja de que tu producto sea único.

E-books

Hoy en día, publicar un libro no es una ardua empresa como lo era antes. Existen plataformas de self-publishing donde puedes publicar un libro gratuitamente en formato digital. Amazon, por ejemplo, tiene un servicio llamado Kindle Direct Publishing que permite autopublicar libros en formato digital e impreso.

Cursos online y webinars

Vender cursos online sobre un tema específico es la alternativa ideal si no quieres trabajar durante meses para posicionarte y crear tu audiencia. Existen plataformas para crear escuelas online y vender cursos. No necesitas trabajar sobre la visibilidad porque ya hay millones de usuarios que se conectan a diario para aprender algo nuevo o profundizar un tema en concreto.

La clave es saber cuáles son las temáticas que tienen más éxito. Para esto, puedes hacer un análisis del mercado para ver qué es lo que buscan los usuarios.

Clases de idiomas

Este es un negocio que se ha popularizado mucho en los últimos años. Son cada vez más las personas que residen en el extranjero y que quieren aprender o practicar el idioma online. Además, el hecho de ser nativos de español es una ventaja puesto que la nuestra es la segunda lengua más hablada del mundo.

Hay dos formas de dar clases de idiomas online: mediante plataformas externas o a través de tu propia página. En ambos casos, eres tú quién establece el precio, sin embargo, si optas por una plataforma externa, deberás tener en cuenta la competencia. Si, por el contrario, ofreces cursos en tu propio blog, tendrás la posibilidad de subir los precios.

Dropshipping

Con este modelo de negocio en línea, no hay que preocuparse por tener productos físicos en el almacén. El dropshipping adopta un sistema de gestión logística diferente en el que cuando vendes un producto, lo compras de una tercera persona y luego se envía al cliente. La principal ventaja de este sistema es que no hace falta realizar grandes inversiones. Además, no será necesario pagar los gastos del depósito, empaquetar los pedidos, lidiar con devoluciones o gestionar continuamente los niveles de inventario.

Estos son los 5 negocios en línea que más éxito están teniendo entre los emprendedores. Antes de iniciar el tuyo, asegúrate de ofrecer una solución a un problema común: realiza un análisis de mercado para conocer a tu audiencia y saber qué es lo que realmente necesita. Lo mejor es crear un negocio que pueda convertirse en un piloto automático y generar ingresos sin que sea necesario mucho mantenimiento; sin embargo, esto no quiere decir que no hay que trabajar en él. Sea cual sea el modelo que elijas, necesitarás invertir tiempo para aprender y posicionarte.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.