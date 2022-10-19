Si eres autónomo o tienes una empresa, seguramente estarás pendiente de recibir pagos por parte de tus clientes. A pesar de conocer la fecha de cobro, puede que el envío de la transferencia se demore por alguna razón, así que no sabes con exactitud cuándo se hará efectivo el pago.

Si te estás preguntando cómo saber cuándo llega una transferencia, sigue leyendo para descubrirlo.

¿Cuánto tarda en llegar una transferencia?

El tiempo de recepción de una transferencia bancaria varía según diferentes factores, por ejemplo los términos y condiciones del banco, tanto del emisor como del receptor, y el tipo de transferencia que se quiere efectuar.

Las transferencias, tanto nacionales como internacionales, entre cualquiera de los países de la zona SEPAsuelen tardar entre 1 y 2 días hábiles. Cuando hay un cambio de divisa, las transferencias internacionales pueden tardar un máximo de 4 días hábiles. Si el dinero se envía a un país no perteneciente a la Unión Europea, la transacción puede llegar a tardar entre 2 y 5 días hábiles. Por otro lado, las transferencias inmediatas tardan tan solo unos 20 segundos en llegar a la cuenta de destino.

¿Cómo saber si te han hecho una transferencia?

Esta es la pregunta que cualquier autónomo o empresario se pone cuando está pendiente de recibir un pago y, sobre todo, si este último se demora: ¿cómo saber si me han hecho una transferencia bancaria?

Hay una manera eficaz de conseguir la respuesta a esta pregunta, y es a través de la colaboración del emisor del pago, ya que es la única persona que puede enviarte una justificante en el que se indiquen la fecha y la hora del pago, así como el importe enviado. Además, los bancos no pueden rastrear una transferencia, por lo que solo te informará cuando el dinero esté en tu cuenta.

Desafortunadamente, no hay manera de rastrear las transacciones en camino, pero si sabes con certeza la fecha en la que tu cliente ha enviado el pago, entonces podrás deducir el tiempo de recepción estimado, según el tipo de operación.

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