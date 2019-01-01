Dinero que viaja, como los clientes

Perk es una plataforma integral para reservar vuelos, hoteles, trenes y vehículos, así como para gestionar los gastos de viaje corporativos.

"Hacemos que los viajes de trabajo sean más fáciles e inteligentes", comenta Íñigo Odériz Itúrbide, director sénior de Cobros y Tesorería. "Nuestra misión es ofrecer a los clientes un acceso centralizado a las mejores propuestas del mercado, y una única plataforma en la que gestionar los costes, políticas y gastos de viaje".

Para los clientes, viajar sin problemas y sin estrés depende de procesar pagos de manera fiable. Perk está creciendo rápido, por lo que necesita combinar una gestión sólida del flujo de caja con pagos y procesos rentables y escalables.

"Un proceso de pagos fluido se traduce en un viaje tranquilo para nuestros clientes", comenta Íñigo. "También debemos seguir siendo eficientes para mantener nuestros costes bajos, y saber exactamente cuándo se van a hacer los pagos significa que podemos asignar el capital de manera más eficaz. Si tenemos todos estos factores en cuenta, facturar a los clientes con GoCardless nos ofrece la combinación adecuada de velocidad, coste y comodidad".

Pagos que casi nunca fallan

Los pagos que Perk procesa con GoCardless casi nunca fallan, lo que les proporciona un flujo de efectivo sumamente fiable. Además, les permite conservar una mayor parte del dinero recibido, ya que la domiciliación bancaria es mucho más barata que el pago con tarjeta.

"Con GoCardless, nuestra tasa de errores en los pagos es de tan solo el 0,7 %, lo que nos da una seguridad increíble sobre el flujo de caja", comenta Íñigo. "En una transacción promedio, los pagos con GoCardless son también hasta cinco veces más baratos que con tarjeta".

Esta fórmula ganadora de rendimiento y precio es todo el incentivo que Perk necesita para recaudar más pagos con GoCardless, para escalar estos beneficios y aprovechar aún más eficiencias a medida que la empresa crece.

"Cerca del 20 % de los pagos ya se hacen con GoCardless y queremos aumentar este porcentaje", explica Íñigo.

Estamos creando una empresa grande con miles de clientes. La automatización que tenemos con GoCardless implica que podríamos triplicar nuestra clientela (o incluso más), sin aumentar la plantilla para gestionar las domiciliaciones bancarias.

Ganancias marginales, grandes beneficios

Existen varios pequeños detalles que también supondrán grandes mejoras a medida que Perk escala su uso de GoCardless. Por ejemplo, la función multicuenta, permite a Perk vincular varias cuentas de GoCardless en una estructura de elemento principal-secundario, sin tener que gestionar manualmente varias cuentas y usuarios.

Con otras soluciones de pago es muy engorroso, ya que hay que iniciar y cerrar sesión en diferentes cuentas para obtener los informes financieros de nuestras distintas entidades. La función multicuenta hace que sea mucho más rápido obtener informes para todas nuestras entidades legales, por lo que es más fácil generar los informes mensuales.

Desde Europa a los Estados Unidos a través del resto del mundo

Perk tiene sedes en Europa y los EE. UU, pero sus clientes tienen filiales por todo el mundo, por lo que precisa poder aceptar pagos a nivel global.

"Con GoCardless podemos cobrar en moneda local y, hasta ahora, hemos podido aceptar pagos en cualquier lugar del mundo", explica Íñigo. "Para un mercado como los Estados Unidos, en el que las empresas recurren casi siempre a la tarjeta, también nos permite ofrecer un método de pago alternativo con unas comisiones mucho más bajas".

Guay, relajado y cobrado

"GoCardless nos da tranquilidad porque, en el mejor sentido posible, casi no tenemos que preocuparnos de los cobros por domiciliación bancaria", explica Íñigo.

Todo funciona a la perfección y si tenemos algún problema nuestro Customer Success Manager siempre está disponible al otro lado del teléfono. Ojalá tuviéramos el mismo nivel de soporte con otros proveedores.

"Confiamos en GoCardless como un socio que nos puede ayudar a expandir nuestro negocio de gestión de gastos y viajes, y creemos que tenemos una gran oportunidad para crecer juntos".