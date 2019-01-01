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Perk tiene más efectivo disponible para hacer frente a sus objetivos de crecimiento gracias a la tasa de pagos correctos del 99,3 % que ha conseguido gracias a GoCardless.
Gestión de gastos y viajes corporativos
Perk es una plataforma integral para reservar vuelos, hoteles, trenes y vehículos, así como para gestionar los gastos de viaje corporativos.
"Hacemos que los viajes de trabajo sean más fáciles e inteligentes", comenta Íñigo Odériz Itúrbide, director sénior de Cobros y Tesorería. "Nuestra misión es ofrecer a los clientes un acceso centralizado a las mejores propuestas del mercado, y una única plataforma en la que gestionar los costes, políticas y gastos de viaje".
Para los clientes, viajar sin problemas y sin estrés depende de procesar pagos de manera fiable. Perk está creciendo rápido, por lo que necesita combinar una gestión sólida del flujo de caja con pagos y procesos rentables y escalables.
"Un proceso de pagos fluido se traduce en un viaje tranquilo para nuestros clientes", comenta Íñigo. "También debemos seguir siendo eficientes para mantener nuestros costes bajos, y saber exactamente cuándo se van a hacer los pagos significa que podemos asignar el capital de manera más eficaz. Si tenemos todos estos factores en cuenta, facturar a los clientes con GoCardless nos ofrece la combinación adecuada de velocidad, coste y comodidad".
Los pagos que Perk procesa con GoCardless casi nunca fallan, lo que les proporciona un flujo de efectivo sumamente fiable. Además, les permite conservar una mayor parte del dinero recibido, ya que la domiciliación bancaria es mucho más barata que el pago con tarjeta.
"Con GoCardless, nuestra tasa de errores en los pagos es de tan solo el 0,7 %, lo que nos da una seguridad increíble sobre el flujo de caja", comenta Íñigo. "En una transacción promedio, los pagos con GoCardless son también hasta cinco veces más baratos que con tarjeta".
Esta fórmula ganadora de rendimiento y precio es todo el incentivo que Perk necesita para recaudar más pagos con GoCardless, para escalar estos beneficios y aprovechar aún más eficiencias a medida que la empresa crece.
"Cerca del 20 % de los pagos ya se hacen con GoCardless y queremos aumentar este porcentaje", explica Íñigo.
Existen varios pequeños detalles que también supondrán grandes mejoras a medida que Perk escala su uso de GoCardless. Por ejemplo, la función multicuenta, permite a Perk vincular varias cuentas de GoCardless en una estructura de elemento principal-secundario, sin tener que gestionar manualmente varias cuentas y usuarios.
Perk tiene sedes en Europa y los EE. UU, pero sus clientes tienen filiales por todo el mundo, por lo que precisa poder aceptar pagos a nivel global.
"Con GoCardless podemos cobrar en moneda local y, hasta ahora, hemos podido aceptar pagos en cualquier lugar del mundo", explica Íñigo. "Para un mercado como los Estados Unidos, en el que las empresas recurren casi siempre a la tarjeta, también nos permite ofrecer un método de pago alternativo con unas comisiones mucho más bajas".
"GoCardless nos da tranquilidad porque, en el mejor sentido posible, casi no tenemos que preocuparnos de los cobros por domiciliación bancaria", explica Íñigo.
"Confiamos en GoCardless como un socio que nos puede ayudar a expandir nuestro negocio de gestión de gastos y viajes, y creemos que tenemos una gran oportunidad para crecer juntos".
Habla con uno de nuestros expertos sobre tus dificultades con los cobros y descubre cómo podemos ayudarte.