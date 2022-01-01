Acelerar el crecimiento con un a plataforma de pagos de nivel empresarial

En menos de 10 años, Octopus Energy ha pasado de ser una start-up revolucionaria a convertirse en el proveedor de energía más grande del Reino Unido, ofreciendo energía más ecológica y más barata a 11 millones de clientes en 27 países.

El éxito de Octopus se debe a la combinación de una cultura centrada en el cliente con una tecnología de primera clase. Esa tecnología ahora incluye el motor de pagos de nivel empresarial de GoCardless, que proporciona a Octopus una plataforma global centralizada que reduce los costes de transacción, optimiza las operaciones y ofrece una automatización profunda y control detallado de la experiencia del cliente.

Una de las migraciones a domiciliación bancaria más grandes en la historia del Reino Unido

La relación con GoCardless empezó en 2022, cuando Octopus adquirió Bulb, y desde entonces ha ido creciendo y evolucionando.

A lo largo de los años, Octopus y GoCardless han elevado el listón de la excelencia operativa y de la experiencia del cliente continuamente, ya sea mediante la automatización de los pagos a gran escala o haciendo que el pago de facturas sea una experiencia positiva para el cliente.

Entre sus logros más recientes, GoCardless ayudó a Octopus a hacer las devoluciones a sus clientes más rápido que nunca. Los dos equipos colaboraron estrechamente para efectuar una de las migraciones a domiciliación bancaria más grandes en la historia del Reino Unido, en la que pasaron 5,5 millones de cuentas de clientes y 12.000 millones de pagos anuales en libras esterlinas a la plataforma de GoCardless.

Los reembolsos que antes tardaban hasta cinco días laborables ahora llegan a las cuentas bancarias de los clientes en solo uno o dos días, más rápido que cualquier otro proveedor energético, porque GoCardless permite hacer las transacciones de manera fluida en segundo plano, con menos retrasos y menos administración repetitiva. Una persona que escriba “reembolso” en la aplicación de Octopus el lunes puede ver el dinero en su cuenta el miércoles a mediodía. Cerca del 70 % de los reembolsos se producen ya de esta manera, con unos 30.000 procesados a la semana.

Migrar 12.000 millones de libras en pagos sin interrupciones es un logro técnico de dimensiones colosales. Es otro paso en nuestra misión de usar la tecnología para hacer la energía más justa y rápida para los clientes.

- Greg Jackson, fundador y CEO de Octopus Energy

Convertir la experiencia a gran escala en un valor medible

Tras la reciente migración, GoCardless ahora procesa más de 1.000 millones de libras al mes para Octopus solo en el Reino Unido, y pagos de más de 8 millones de clientes de Octopus en total en seis esquemas de pago. Esto permite a los equipos de Octopus tener más tiempo para ayudar a sus clientes donde más lo necesitan.

Por otro lado, la gama completa de productos de GoCardless ha permitido a Octopus convertir su escalabilidad de grado empresarial en valor añadido.

Por ejemplo, recuperar 48 millones de libras en cobros fallidos en el Reino Unido (aproximadamente 53 M€) durante los últimos 12 meses gracias a Success+, que utiliza el aprendizaje automático para reintentar los pagos automáticamente a la hora en la que es más probable que se hagan correctamente. Una función importante para la experiencia del cliente y el cumplimiento normativo son los controles detallados, que permiten a Octopus excluir a los pagadores vulnerables de los intentos repetitivos de cobro.

A nivel operativo, unificar el procesamiento de los pagos globales en varios mercados (Reino Unido, la Unión Europea y Nueva Zelanda) mediante un único contrato ha reducido los costes de transacción y los gastos de gestión generales.

GoCardless ha sido un socio esencial en nuestra escalada. La plataforma es potente y está diseñada para el crecimiento.

- Mario Lupori, director comercial de Octopus Energy

Creada para escalar, diseñada para el futuro

La moderna estructura de pagos de Octopus está lista para desempeñar un papel cada vez más crucial a medida que continúa su expansión global y a medida que la transición energética se acelera en todo el mundo.

Desde mantener el ritmo de rápido crecimiento de la empresa hasta respaldar innovaciones centradas en el cliente como las tarifas inteligentes, la facturación flexible y la gestión energética en tiempo real, sus sistemas de pago basados en GoCardless se han creado para escalar y se han diseñado para el futuro.