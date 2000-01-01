Beneficios clave 90 % tasa de conversión a través de la experiencia del cliente “hacer clic para conectar” 10 - 15 segundos para recopilar información, en comparación con varias horas cuando se hacía manualmente

Crecimiento impulsado por datos, gracias al open banking

Desde 2008, casi 200.000 clientes han confiado en Bondora para cubrir sus necesidades financieras, solicitando préstamos por más de mil millones de euros en cinco mercados: Estonia, Finlandia, España, Países Bajos y Letonia. «Ofrecemos un acceso sencillo a fondos, a menudo para cubrir grandes compras o gastos inesperados», dijo Juris Rieksts-Riekstins, Director de crédito, Bondora. «Y también ofrecemos a los consumidores la oportunidad de ganar intereses sobre su dinero adicional invirtiéndolo en pequeños préstamos».

Bondora analiza la salud financiera de los solicitantes de préstamos usando modelos de datos personalizados, lo cual le permiten evaluar rápidamente el riesgo de los préstamos individuales y tomar decisiones de crédito casi al instante. Esos modelos son su fórmula secreta, pero uno de los ingredientes clave son los Datos de la cuenta bancaria de GoCardless, que proporciona los datos brutos de transacciones de las cuentas bancarias de los clientes a través de las APIs de banca abierta.

Rafael Gonzalez-Iglesias, Jefe de Ciencia de Datos en Bondora, opina que la compañía no sería en absoluto la misma sin los Datos de la cuenta bancaria. «La facilidad con la que podemos recopilar datos de transacciones hizo posible que una empresa con menos de 200 empleados se expandiera de dos a cinco mercados sin realmente tener que incrementar su plantilla», dijo.

La cobertura bancaria lo es todo

Para lograr este tipo de éxito, la cobertura bancaria es lo primero que Bondora necesita de sus datos de transacciones. La lógica es simple: cuantas más entidades bancarias puedan proporcionar datos de forma confiable, a más clientes se puede atender. «Hemos comprobado que GoCardless ofrece la cobertura bancaria más amplia entre todos los proveedores», afirmó Rafael. «Esto significa que podemos verificar las identidades y analizar las transacciones de un mayor mercado de consumidores, no solo las de los clientes de los bancos más grandes. Y todo a un mejor precio que la competencia». «Como pionero de la banca abierta, GoCardless ha trabajado arduamente para conseguir el máximo acceso a los bancos en Europa», añadió Juris. «También ha perfeccionado sus APIs, hasta el punto de que lo único que tuvimos que hacer fue conectar los flujos de datos a nuestros servicios».

La calidad de los datos es la reina

Con la cobertura bancaria resuelta, la siguiente cosa que Bondora necesita es que los datos sean de alta calidad. Cuanto mejores sean los datos, más precisas serán sus decisiones. «Desarrollamos nuestros modelos de categorización de datos internamente, porque incluso con proveedores terceros, debemos realizar muchos procesos de garantía de calidad nosotros mismos», dijo Juris. «Esto nos brinda un mayor control y nos permite estar más informados sobre las decisiones que estamos tomando». «La calidad de los datos de GoCardless permite que estos modelos lleven a cabo toda la categorización que necesitamos para traducir los datos semiestructurados en información procesable. Significa que podemos crear con confianza una visión de 360 grados de cómo la gente obtiene y gasta dinero, y convertir esa información en decisiones de capacidad de pago. Todo esto sucede en 10-15 segundos, frente a las varias horas requeridas si alguien tuviese que revisar manualmente un extracto bancario».

Tasa de conversión excepcional

El resultado es una experiencia del cliente más fluida que aporta una tasa de conversión alta de forma consistente. «Sin los Datos de la cuenta bancaria, los clientes necesitarían descargar extractos de su banca por Internet y luego enviárnoslos», dijo Juris.

Nos arriesgaríamos a perder al menos el 80-90 % de los clientes según salen del embudo. En lugar de esto, los Datos de la cuenta bancaria permiten a los clientes sencillamente hacer clic para conectar su cuenta a nuestra plataforma y, como resultado, nuestra tasa de conversión es aproximadamente el 90 %.

Repetible, en toda Europa

A largo plazo, Bondora tiene el objetivo de convertirse en un proveedor de crédito paneuropeo, ofreciendo más productos a más clientes. Este recorrido se volverá más sencillo y rápido gracias al alcance a nivel europeo de los Datos de la cuenta bancaria.

«Los Datos de la cuenta bancaria cubren toda Europa, lo que nos permitirá estandarizar nuestros procesos centrales en diferentes mercados según nos expandimos», dijo Juris. «No queremos construir un imperio de personas sentadas en una oficina; queremos construir un imperio que funciona por sí solo. Esta automatización de alto nivel posible gracias a los Datos de la cuenta bancaria será fundamental a medida que escalamos». «Los datos también nos ayudarán a entender mejor a los clientes y sus necesidades para ampliar nuestra oferta de productos. Esta fiabilidad y escalabilidad reflejan uno de los puntos fuertes centrales de GoCardless. La banca abierta es aún una tecnología emergente, pero su ventaja inicial significa que han resuelto la mayoría de los problemas y que pueden ofrecer una fuente de datos fiable de la más alta calidad».