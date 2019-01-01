Acuerdo de comerciante conectado

Términos y condiciones

GoCardless permite que los comerciantes (entre otras instituciones) puedan cobrar a sus clientes a través de métodos de pago ordinarios (por ejemplo, mediante domiciliación bancaria). Estos Términos y condiciones, además de cualquier acuerdo de adenda local aplicable, establece los términos del Contrato (“Contrato”) entre “usted” (el Comerciante) y GoCardless respecto al servicio de pago prestado por GoCardless. Nuestros Términos y condiciones están siempre a su disposición en nuestra página web, y puede del mismo modo solicitarnos una copia en todo momento.

El GoCardless Connected Merchant Agreement (Contrato) está en inglés y, al hacer uso del servicio de GoCardless, usted acepta haber leído y entendido el Contrato, así como su conformidad por el hecho de que se encuentre en inglés.

El presente Contrato no afecta a ningún contrato entre usted y sus clientes para la entrega de productos y servicios. GoCardless no está implicado en los servicios y productos que usted ofrece a sus clientes, y todo litigio entre usted y sus clientes deberá gestionarse directamente entre usted y sus clientes. Si existe algún problema con el servicio o con la entrega de productos que usted proporciona a sus clientes, será responsabilidad suya resolver tales problemas.

GoCardless no puede tratar los reembolsos de productos o servicios que usted haya suministrado (o no) a sus clientes, a petición de sus clientes. Sin embargo, podemos realizar reembolsos a sus clientes en nombre de usted si así nos lo solicita, y su cuenta GoCardless dispone de dicha función. Si su cliente anula un pago legalmente y de acuerdo con los términos y condiciones de los sistemas de pago que rigen las operaciones de GoCardless, le corresponderá entonces a usted aclararle a su cliente las obligaciones de pago que este tenga para con usted.