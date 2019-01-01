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[Report] Zahlungserfolgs-Index 2020
[Report] Zahlungserfolgs-Index 2020

Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über Zahlungsausfallraten wissen müssen.

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Going Global - Episode 1: Why your international expansion plan should prioritise payment preference
Going Global - Episode 1: Why your international expansion plan should prioritise payment preference

with special guest Paul Lynch, CEO Chargify

Webinar
Global Payments
Was ist Strong Customer Authentication (SCA)? (in 2 Minuten)
Was ist Strong Customer Authentication (SCA)? (in 2 Minuten)

Was ist Strong Customer Authentication (SCA) und was bedeutet es für Händler in Europa?

Lesezeit 1 min.
Zahlungen
Sicherheit vs. Komfort beim Bezahlen: Was ist für Kunden beim Online-Einkauf am wichtigsten?
Sicherheit vs. Komfort beim Bezahlen: Was ist für Kunden beim Online-Einkauf am wichtigsten?

Was ist Kunden bei Online-Einkäufen wichtiger: Sicherheit oder Komfort? Wir haben 4.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu den kommenden Änderung der SCA befragt – mit eindeutigen Ergebnissen

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Zahlungen
Kleines Zitatbuch über die Abwanderung
Kleines Zitatbuch über die Abwanderung

Sichern Sie sich wertvolle Tipps von Experten, um die Abwanderung in Ihrem SaaS-Business zu minimieren.

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Großunternehmen
Zahlungspräferenzen fur wiederkehrende Käufe: Die Umfrage 2019
Zahlungspräferenzen fur wiederkehrende Käufe: Die Umfrage 2019

Die Zahlung ist für Ihre Kunden der letzte Schritt einer komplexen Reise – und hat großen Einfluss auf die Konversion. Wir haben in Zusammenarbeit mit YouGov 12.785 Verbraucher über ihre Zahlungspräferenzen befragt – mit überraschenden Ergebnissen!

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Zahlungen
Der ultimative Spickzettel für SaaS-Führungskräfte
Der ultimative Spickzettel für SaaS-Führungskräfte

Optimieren Sie Ihre Zahlungsmethoden, um Veränderungen in wichtigen Geschäftskennzahlen wie der Abwanderungsquote oder der Customer Lifetime Value zu erzielen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Spickzettel von GoCardless und ChartMogul.

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Großunternehmen
[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+
[On-Demand Webinar] Goodbye fehlgeschlagene Zahlungen mit Success+

Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.

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Wachstum
SCA: So wirkt sich die neue europäische Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) auf Abonnement-Unternehmen aus
SCA: So wirkt sich die neue europäische Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) auf Abonnement-Unternehmen aus

Für die Lastschrift von GoCardless gilt die SCA derzeit nicht. Das liegt daran, dass Zahlungen über GoCardless durch den Zahlungsempfänger ausgelöst und Einzugsermächtigungen ohne direkte Interaktion des Zahlers mit seiner Bank eingerichtet werden.

Lesezeit 3 min.
Zahlungen
Kostenloses E-Handbuch: SaaS-Erfolg über den Kundenlebenszyklus
Kostenloses E-Handbuch: SaaS-Erfolg über den Kundenlebenszyklus

Wir haben einige der erfolgreichsten SaaS-Unternehmer im B2B-Bereich befragt, wie sie skalieren, die Kundenerfahrung verbessern und jeden Kontaktpunkt optimieren. Hier sind ihre Ratschläge.

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Kontakt

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.