Großunternehmen

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Wir haben über 52 Millionen Zahlungen von 55.000 Unternehmen, die GoCardless nutzen, analysiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über Zahlungsausfallraten wissen müssen.
with special guest Paul Lynch, CEO Chargify
Was ist Strong Customer Authentication (SCA) und was bedeutet es für Händler in Europa?
Was ist Kunden bei Online-Einkäufen wichtiger: Sicherheit oder Komfort? Wir haben 4.000 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu ihrer Einstellung zu den kommenden Änderung der SCA befragt – mit eindeutigen Ergebnissen
Sichern Sie sich wertvolle Tipps von Experten, um die Abwanderung in Ihrem SaaS-Business zu minimieren.
Die Zahlung ist für Ihre Kunden der letzte Schritt einer komplexen Reise – und hat großen Einfluss auf die Konversion. Wir haben in Zusammenarbeit mit YouGov 12.785 Verbraucher über ihre Zahlungspräferenzen befragt – mit überraschenden Ergebnissen!
Optimieren Sie Ihre Zahlungsmethoden, um Veränderungen in wichtigen Geschäftskennzahlen wie der Abwanderungsquote oder der Customer Lifetime Value zu erzielen. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Spickzettel von GoCardless und ChartMogul.
Rund 3% aller Lastschrifteinzüge scheitern. Das kann Ihrem Unternehmen ernsthaft schaden. Sehen Sie sich unser Webinar an und erfahren Sie, wie Rücklastschriften entstehen und wie Sie sie verhindern können.
Für die Lastschrift von GoCardless gilt die SCA derzeit nicht. Das liegt daran, dass Zahlungen über GoCardless durch den Zahlungsempfänger ausgelöst und Einzugsermächtigungen ohne direkte Interaktion des Zahlers mit seiner Bank eingerichtet werden.
Wir haben einige der erfolgreichsten SaaS-Unternehmer im B2B-Bereich befragt, wie sie skalieren, die Kundenerfahrung verbessern und jeden Kontaktpunkt optimieren. Hier sind ihre Ratschläge.