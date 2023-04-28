Ganz gleich, ob Sie als freiberuflicher Fotograf arbeiten oder Ihr eigenes Fotogeschäft haben, es ist wichtig zu wissen, wie man eine ordnungsgemäße Rechnung erstellt.

Zum einen können Sie nur so bezahlt werden! Aber fast ebenso wichtig ist, dass Sie Ihren Kunden mit Ihren Rechnungen zeigen, dass Sie ein professioneller Fotograf sind. Lesen Sie hier, worauf es bei der Rechnungsstellung für Fotografen ankommt und welche Informationen auf die Rechnung sollten. Im Anschluss finden Sie zudem eine Vorlage.

Was muss ich als Fotograf auf die Rechnung schreiben?

Wenn Sie freiberuflich als Fotograf tätig sind, ist der Vorgang im Grunde genommen identisch mit der Rechnungsstellung als Freiberufler. Sollten Sie allerdings privat als Fotograf tätig sein, müssen Sie eine Privatrechnung ausstellen. Die folgenden Informationen sollten in jeder Fotorechnung enthalten sein, die Sie erstellen. Viele dieser Angaben sind nicht nur eine Frage der Professionalität, sondern sogar aus rechtlichen oder steuerlichen Gründen erforderlich. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Rechnungen Folgendes enthalten:

Eine Rechnungsnummer

Das Datum

Ihre Angaben (Name oder Firmenname, Adresse und Kontaktangaben)

Angaben zum Zahlungsempfänger (Name und Adresse des Kunden)

Beschreibung der Dienstleistungen

Kosten

Angaben zur Zahlung

Die meisten Rechnungsvorlagen verhindern, dass Sie diese Angaben vergessen, da es für jede dieser Angaben ein Leerzeichen oder eine Überschrift gibt. Es gibt jedoch noch viele weitere Details und Standardpraktiken bei der Rechnungsstellung, die Sie ebenfalls beachten sollten.

Fotograf Rechnung Vorlage

Im Folgenden haben wir ein Muster für Sie vorbereitet, welches Sie als Vorlage für Ihre Rechnungen als Fotograf verwenden können:

Ihre Angaben

Adresse

Postleizahl Stadt

Telefonnummer

Rechnung: Fotografie Dienstleistung

Datum: TT.MM.JJJJ

Rechnungsnummer: 12345

Ausgestellt an:

Angaben des Rechnungsempfängers

Adresse

Postleizahl Stadt

Telefonnummer

Dienstleistung 1 0,00 € Steuern (Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet, 0 %, 7 % or 19 %) 0 % MwSt. 0,00 € Gesamt 905,00 €

Bitte um Überweisung des Betrages bis zum TT.MM.JJJJ an folgendes Konto: Kontoinhaber: IBAN:

Welche Bezahlmethoden sind für Fotografen am besten geeignet?

Da Fotografen ihre Kunden oft persönlich treffen, sind Barzahlungen üblich, aber auch direkte Banküberweisungen sind beliebt. Auch Online-Zahlungsplattformen werden für solche Arbeiten immer beliebter, wobei PayPal eine der besten Online-Zahlungsplattformen für Fotografen ist.

Jede Zahlungsmethode hat sowohl für den Fotografen als auch für den Kunden Vor- und Nachteile, daher ist es ratsam, flexibel zu sein und für jede Situation die beste Zahlungslösung zu finden.

Natürlich kann ein gefragter Fotograf eher die Zahlungsmethode bestimmen, während ein neuer Fotograf, der verzweifelt nach Arbeit sucht, möglicherweise jede angebotene Zahlungsmethode annehmen muss.

Die besten Zahlungsmöglichkeiten für Fotografen sind:

Online-Zahlung

Direkte Banküberweisung

Bargeld

GoCardless für Zahlungsabwicklung für Fotografen

GoCardless hilft Freiberuflern und Fotografen, weniger Zeit und Mühe auf die pünktliche Bezahlung zu verwenden. Wenn Sie Ihre Zahlungen nicht pünktlich erhalten, müssen Sie Zahlungserinnerungen verschicken, und das kann Zeit beanspruchen. Das Lastschriftverfahren, eine Pull-basierte Zahlungsmethode, ermöglicht es Freiberuflern, automatisch zu einem Datum ihrer Wahl bezahlt zu werden. Der Einsatz von Instant Bank Pay, der Lösung von GoCardless für den Einzug von Einmalzahlungen direkt von den Bankkonten der Kunden (auf der Grundlage von Open Banking), ermöglicht zudem eine bessere Kontrolle und Nachverfolgung bei Einmalzahlungen von Rechnungen, bei denen der Zahler jede einzelne Zahlung autorisieren möchte.

Verspätete Zahlungen werden vermieden, was Zeit und Geld spart, den Cash-Flow verbessert und Stress (einschließlich unangenehmer Gespräche mit Kunden) reduziert.

Mit GoCardless können Sie also selbst bestimmen, wann Sie bezahlt werden, und dadurch Zeit sparen und Stress reduzieren. Integrationen mit wichtigen Buchhaltungspartnern ermöglichen es den Nutzern, Rechnungen automatisch zu erstellen und abzustimmen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.