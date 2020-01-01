Erweiterter Erfolg

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SUPPORT & SERVICE
Fachkundige Anleitung bei jedem Schritt.
Erweiterter Kundenerfolg (Enhanced Customer Success) beinhaltet einen 1:1-Zugang zu Ihrem Customer Success Manager, der Ihnen während Ihrer gesamten Zusammenarbeit mit GoCardless als Ansprechpartner persönlich zur Verfügung steht. Wir werden unsere Branchenexpertise nutzen, um Sie bei der Entwicklung Ihrer Best Practices zu unterstützen. Wir begleiten Sie durch alle Schulungen und Prozessoptimierungen. Zu den Erweiterten-Kundenerfolgs-Serviceleistungen gehören unter anderem:
Ein erster Planungsanruf, um sicherzustellen, dass Sie mit dem richtigen Fuß starten können.
Fachkundige Unterstützung und Anleitung, um sicherzustellen, dass Ihre Implementierung erfolgreich und ohne Beeinträchtigung Ihrer bestehenden Zahlungsabwicklung abgeschlossen wird, sowie Schulungen zu Konto-zu-Konto-Zahlungsdiensten.
Eigener Support an 5 Tagen rund um die Uhr verfügbar, plus schnellere Reaktionszeiten.
Regelmäßige strategische Kundenbesprechungen mit Ihrem Customer Success Manager, mindestens einmal jährlich.
Strategische und operative Anleitung bei der Expansion in neue Regionen und/oder Geschäftsbereiche sowie kontinuierliche Produktvorschläge und Best Practices.
Sie wollen tatsächlich verstehen, wie Plum auf einer wirklich tiefen Ebene funktioniert, um zu verstehen, wie GoCardless dem Produkt nutzen kann und wie wir am besten zusammenarbeiten und gemeinsam wachsen können.
Elise Nunn, Head of Operations, Plum
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1). Fragen zur Verifizierung von Konten, zur Einhaltung von Vorschriften, zu Betrug, Krediten, Anwendungsfällen oder Verkäufen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kundensupports und werden außerhalb der oben genannten Service-Levels bearbeitet.
2). Anfragen von Zahlern (die eine Organisation über GoCardless bezahlen) sind durch die oben genannten Service-Levels nicht abgedeckt und erhalten eine standardisierte Reaktionszeit von 18 Geschäftsstunden.
3). Der telefonische Support ist nur auf Englisch verfügbar.
4). Die Reaktionszeiten des E-Mail-Supports beziehen sich nur auf E-Mail-Adressen, die ausschließlich Ihre Unternehmensdomäne verwenden.
Wenn Sie mehr über ein Upgrade auf Enhanced Success (Erweiterter Erfolg) erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei unserem Team, und wir besprechen gern unsere Optionen mit Ihnen.