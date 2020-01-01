Erweiterter Erfolg

1). Fragen zur Verifizierung von Konten, zur Einhaltung von Vorschriften, zu Betrug, Krediten, Anwendungsfällen oder Verkäufen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kundensupports und werden außerhalb der oben genannten Service-Levels bearbeitet.

2). Anfragen von Zahlern (die eine Organisation über GoCardless bezahlen) sind durch die oben genannten Service-Levels nicht abgedeckt und erhalten eine standardisierte Reaktionszeit von 18 Geschäftsstunden.

3). Der telefonische Support ist nur auf Englisch verfügbar.

4). Die Reaktionszeiten des E-Mail-Supports beziehen sich nur auf E-Mail-Adressen, die ausschließlich Ihre Unternehmensdomäne verwenden.