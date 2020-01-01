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Das fehlende Puzzleteil für Ihren Erfolg

Machen Sie Ihre Zahlungen zu einem Wettbewerbsvorteil – mit GoCardless, dem ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen.

Vereinfachen Sie Ihren Zahlungseinzug! Verkürzen Sie Ihre Time-to-Market, um Ihr Produkt schnell auf den Markt zu bringen und so mehr Umsatz zu generieren.

Machen Sie Ihre Zahlungen zu einem Wettbewerbsvorteil

Bieten Sie Ihren Kunden ihre bevorzugte Zahlungsmethode an

Steigern Sie Ihre Conversion-Rate, indem Sie Lastschriften anbieten – die Zahlungsmethode, die 58 % der deutschen Unternehmen für die Begleichung ihrer wiederkehrenden Zahlungen wählen.

Profitieren Sie von der Zeitersparnis

Sparen Sie Zeit und Geld durch die Automatisierung Ihres Zahlungseinzugs und die Minimierung administrativer Aufgaben. Mit GoCardless benötigen Sie 59 % weniger Arbeitszeit für die Verwaltung Ihrer Zahlungen.

Sparen Sie Betriebskosten

Reduzieren Sie Betriebskosten, die das Unternehmenswachstum behindern, indem Sie komplexe, kostspielige und manuelle Zahlungsprozesse automatisieren.

Überdenken Sie Ihre Zahlungsstrategie, um Ihre Kunden und den Erfolg Ihres Unternehmens zu retten

GoCardless hat Forrester Consulting mit der Durchführung einer Studie mit 700 Entscheidungsträgern für Zahlungen beauftragt. Die Teilnehmer stammten aus verschiedenen Unternehmen und Organisationen, die von Ihren Kunden regelmäßig wiederkehrende Zahlungen erhalten.  

Lesen Sie den vollständigen Bericht, um die Herausforderungen und Chancen für globale Unternehmen besser zu verstehen. Erfahren Sie außerdem, was Unternehmen tun können, um diese Herausforderungen zu meistern.

Bericht lesen

So kann GoCardless Ihnen helfen

Zahlungen über Ländergrenzen hinweg

Verwalten Sie wiederkehrende Zahlungen in über 30 Ländern mit einem einzigen Bankkonto und in Ihrer Landeswährung.

Verbesserung der Kundenbindung

30% Churn ist unfreiwillig und resultiert aus fehlgeschlagenen Zahlungen. Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.

Automatische Zahlungswiederholungen

GoCardless zieht 97,3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich ein. Schlägt eine Zahlung fehl, startet unser System automatisch erneute Einzugsversuche. So können bis zu 76 % der fehlgeschlagenen Zahlungen wiederhergestellt werden.

Helfen Sie Unternehmen, effizienter zu werden

„Wir möchten, dass unsere globalen Kunden beim Kauf von DocuSign Zugang zu einfachen und bequemen Zahlungsmethoden haben. Mit GoCardless eine der wichtigsten Zahlungsoptionen anzubieten hilft uns dabei, dies zu erreichen.“

-Beverly TuDirector of eCommerce Growth, DocuSign

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Das fehlende Puzzleteil für Ihren Erfolg

Verwandeln Sie Zahlungen in einen Wettbewerbsvorteil für Ihr SaaS-Unternehmen– mit GoCardless, dem ersten globalen Netzwerk für wiederkehrende Zahlungen. Reduzieren Sie unfreiwilligen Churn, minimieren Sie Ihre Betriebskosten und bieten Sie Ihren Kunden die Zahlungsmethode, die sie bevorzugen.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.