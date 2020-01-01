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Unser Bericht fasst die neuesten Forschungsergebnisse von Zuora, The Subscribed Institute und GoCardless zu diesem Thema zusammen und erklärt, wie Zahlungsmethoden die Kundenabwanderung und -bindung beeinflussen.
Für jedes Unternehmen, insbesondere für Abo-Unternehmen, ist die Kundenbindung von entscheidender Bedeutung für Erfolg und Wachstum.
In diesem Bericht zeigen wir Ihnen:
Ein Benchmark dafür, wie sich die jährliche Kundenabwanderung bei verschiedenen Zahlungsmethoden unterscheidet.
Die Faktoren, die dazu führen, dass Kunden ungewollt abwandern, und wie Sie dies verhindern können.
Wie Sie Churn einfach und kosteneffektiv reduzieren können.
Die Vorteile der Wahl der richtigen Zahlungsmethoden für Ihre Customer Experience und Ihren Umsatz.