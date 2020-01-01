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[Bericht] Wie die Zahlungsmethode die Kundenbindung beeinflusst

Unser Bericht fasst die neuesten Forschungsergebnisse von Zuora, The Subscribed Institute und GoCardless zu diesem Thema zusammen und erklärt, wie Zahlungsmethoden die Kundenabwanderung und -bindung beeinflussen.

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Für jedes Unternehmen, insbesondere für Abo-Unternehmen, ist die Kundenbindung von entscheidender Bedeutung für Erfolg und Wachstum.

In diesem Bericht zeigen wir Ihnen: 

  • Ein Benchmark dafür, wie sich die jährliche Kundenabwanderung bei verschiedenen Zahlungsmethoden unterscheidet.

  • Die Faktoren, die dazu führen, dass Kunden ungewollt abwandern, und wie Sie dies verhindern können.

  • Wie Sie Churn einfach und kosteneffektiv reduzieren können.

  • Die Vorteile der Wahl der richtigen Zahlungsmethoden für Ihre Customer Experience und Ihren Umsatz.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.