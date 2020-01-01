Cash – und Kunden – in Bewegung halten

Perk ist eine All-in-One-Plattform für die Buchung von Flügen, Hotels, Zugfahrten und Mietwagen für Unternehmen sowie für die Verwaltung von Reisekosten.

„Wir machen Geschäftsreisen einfacher und intelligenter“, so Iñigo Odériz Itúrbide, Senior Director, AR & Treasury. „Unsere Mission ist es, unseren Kunden auf einer einzigen Plattform zentralen Zugriff auf die besten Angebote des Marktes zu bieten, wo sie zudem ihre Reisekosten, Richtlinien und Spesen verwalten können.“

Für reibungslose und stressfreie Dienstreisen ist eine zuverlässige Zahlungsverarbeitung unerlässlich. Perk wächst schnell und benötigt daher einen soliden Cashflow mit kosteneffizienten und skalierbaren Zahlungsprozessen.

„Reibungslose Zahlungen bedeuten für Kunden reibungslose Reisen“, erklärt Iñigo. „Wir müssen effizient bleiben, um unsere Kosten niedrig zu halten. Wenn wir zudem genau wissen, wann Zahlungen eingehen, können wir unser Kapital effizienter verwenden. All diese Faktoren zusammengenommen machen deutlich, dass die Abrechnung mit GoCardless die beste Kombination aus Schnelligkeit, Kosten und Komfort bietet.“

Zahlungen, die fast nie fehlschlagen

Die Zahlungen, die Perk mit GoCardless verarbeitet, schlagen fast nie fehl. Sie bieten dem Unternehmen damit einen extrem zuverlässigen Cashflow. Zudem behält es mehr von seinen Einnahmen, da Lastschriften wesentlich günstiger als Kartenzahlungen sind.

„Unsere Ausfallquote von GoCardless-Zahlungen liegt bei gerade einmal 0,7 %. Das gibt uns unglaubliche Sicherheit für unseren Cashflow“, so Iñigo. „Durchschnittliche Transaktionen sind mit GoCardless zudem bis zu 5-mal preiswerter als mit Karten.“

Dieses Erfolgsrezept aus Performance und Preis ist für Perk Motivation genug, immer mehr Zahlungen über GoCardless einzuziehen, um von diesen Vorteilen im großen Maßstab zu profitieren und im Zuge seines Wachstums weitere Effizienzsteigerungen zu erzielen.

„Wir verarbeiten schon jetzt rund 20 % unserer Zahlungen über GoCardless und möchten diesen Anteil weiter steigern“, so Iñigo.

Wir bauen ein großes Unternehmen mit Tausenden von Kunden auf. Dank der Automatisierung durch GoCardless konnten wir unseren Kundenstamm –mindestens – verdreifachen, ohne mehr Personal für die Bearbeitung von Lastschriften einstellen zu müssen.

Kleine Verbesserungen, großer Nutzen

Es gibt mehrere kleine Details, die sich zu großen Verbesserungen summieren werden, wenn Perk die Arbeit mit GoCardless erweitert. Zum Beispiel kann Perk mit der Multi-Account-Funktion mehrere GoCardless-Konten in einer hierarchischen Struktur verknüpfen, was die manuelle Verwaltung mehrerer Konten und Logins überflüssig macht.

Bei anderen Zahlungslösungen müssen wir uns bei verschiedenen Konten an- und abmelden, um Finanzberichte für unsere verschiedenen Rechtspersonen zu erhalten. Das ist sehr mühsam. Die Multi-Account-Lösung macht es viel schneller, Berichte für alle unsere Rechtspersonen zu erstellen. Das vereinfacht meine monatliche Berichterstattung erheblich.

Von Europa in die USA über den Rest der Welt

Perk hat Standorte in Europa und den USA, seine Kunden jedoch Niederlassungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen muss daher weltweit Zahlungen verarbeiten können.

„Mit GoCardless können wir Zahlungen in lokalen Währungen einziehen. Bisher gab es kein Land, in dem wir keine Zahlungen abwickeln konnten“, so Iñigo. „Das bedeutet für den US-Markt, in dem Unternehmen fast automatisch zur Kreditkarte greifen, dass wir eine alternative Zahlungsmethode mit deutlich geringeren Gebühren anbieten können.“

Sorgenfreie Zahlungsverarbeitung

„Mit GoCardless können wir uns entspannt zurücklehnen, da wir uns fast gar nicht mehr um Lastschriftzahlungen zu kümmern brauchen“, freut sich Iñigo.

Alles funktioniert tadellos und wenn wir Unterstützung brauchen, ist unser Customer Success Manager nur einen Anruf entfernt. Ich wünschte, unsere anderen Anbieter würden auch so einen Support bieten.

„Wir vertrauen GoCardless als Partner, der uns hilft, unser Angebot für Reise- und Spesenmanagement auszubauen. Wir sind überzeugt, dass wir ein enormes gemeinsames Wachstumspotenzial haben.“