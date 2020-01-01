Schnellere Skalierung durch hervorragende Zahlungen

Octopus Energy ist in weniger als 10 Jahre vom disruptiven Startup zum größten Energieversorger des Vereinigten Königreichs geworden, der 11 Millionen Kunden in 27 Ländern mit umweltfreundlicher und preiswerter Energie versorgt.

Octopus hat es durch die Kombination von Kundenorientierung mit einer erstklassigen Technologieplattform an die Spitze der Branche geschafft. In diesen Technik-Stack ist jetzt die Enterprise-Zahlungsengine von GoCardless integriert. Sie liefert Octopus eine zentralisierte globale Plattform, die Transaktionskosten spart, Abläufe optimiert, umfassende Automatisierung ermöglicht sowie eine detaillierte Kontrolle über das Kundenerlebnis bietet.

Eine der größten Lastschriftmigrationen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs

Die Zusammenarbeit mit GoCardless begann 2022 mit der Übernahme von Bulb durch Octopus und hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt.

Im Laufe der Jahre haben Octopus und GoCardless immer wieder neue Maßstäbe für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit gesetzt. Sie haben Zahlungen in großem Umfang automatisiert und bewiesen, dass auch die Bezahlung von Rechnungen ein positives Kundenerlebnis sein kann.

Zu den jüngsten Errungenschaften zählt, dass GoCardless Octopus dabei unterstützt, Gutschriften schneller als je zuvor zurückzuerstatten. Die beiden Teams haben eng zusammengearbeitet, um eine der größten Lastschriftmigrationen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs durchzuführen. Sie haben insgesamt 5,5 Millionen Kundenkonten und jährliche Zahlungen in Höhe von 12 Milliarden Pfund auf die GoCardless-Plattform übertragen.

Früher dauerte eine Rückerstattung bis zu fünf Bankgeschäftstage, heute kann der Betrag innerhalb von ein bis zwei Tagen auf den Bankkonten der Kunden erscheinen – schneller als bei jedem anderen großen Energieversorger. Der Grund? GoCardless ermöglicht im Hintergrund reibungslose Transaktionen mit weniger Verzögerungen und wiederholten Verwaltungsaufgaben. Wenn heute eine Person an einem Montag „Rückerstattung“ in der Octopus-App antippt, kann sie das Geld schon am Mittwoch vor der Mittagspause auf dem Konto haben. Etwa 70 % der Rückerstattungen werden bereits auf diese Weise abgewickelt. Das entspricht etwa 30.000 Rückerstattungen pro Woche.

Zahlungen in Höhe von 12 Milliarden Pfund ohne jegliche Störungen abzuwickeln, ist eine gewaltige technische Leistung. Das ist ein weiterer Schritt, um Kunden mithilfe von Technologie fairer und schneller mit Energie zu versorgen.

- Greg Jackson, Gründer und CEO von Octopus Energy

Enterprise-Lösung für messbaren Mehrwert

Nach der kürzlich abgeschlossenen Migration wickelt GoCardless jetzt allein im Vereinigten Königreich monatlich Zahlungen in Höhe von über 1 Milliarde Pfund für Octopus ab. Insgesamt verwendet das Unternehmen GoCardless für mehr als 8 Millionen Kunden in sechs Lastschriftschemata. Das gibt den Teams von Octopus mehr Zeit, sich um wichtige Anliegen von Kunden zu kümmern.

An anderer Stelle hat die vielfältige Produktpalette von GoCardless es Octopus ermöglicht, einen Mehrwert aus der Enterprise-Lösung zu schöpfen.

Zu den Highlights gehört die Rückgewinnung von 48 Millionen Pfund aus fehlgeschlagenen Zahlungen in den letzten 12 Monaten. Success+, ein auf maschinellem Lernen basierendes System, weist Zahlungen automatisch dann neu an, wenn die Erfolgschancen am größten sind. Besonders wichtig für das Kundenerlebnis und die Konformität sind die präzisen Kontrollmöglichkeiten der Funktion, mit denen Octopus besonders gefährdete Kunden von wiederholten Zahlungsanweisungen ausschließen kann.

Auf operativer Ebene hat die Zusammenführung der globalen Zahlungsabwicklung von mehreren Märkten – darunter das Vereinigte Königreich, die EU und Neuseeland – unter einem einzigen Vertrag zur Einsparung von Transaktions- und Verwaltungskosten geführt.

GoCardless war während unseres Wachstums ein unverzichtbarer Partner. Die Plattform ist leistungsstark und auf Skalierbarkeit ausgelegt.

- Mario Lupori, Commercial Director bei Octopus Energy

Für Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit entwickelt

Das moderne Zahlungsnetzwerk von Octopus wird voraussichtlich eine zunehmend wichtige Rolle spielen, weil das Unternehmen seine globale Expansion fortsetzt und die Energiewende weltweit voranschreitet.

Um mit dem rasanten Wachstum des Unternehmens Schritt zu halten und kundenorientierte Innovationen in den Bereichen intelligente Tarife, flexible Abrechnung und Echtzeit-Energiemanagement zu unterstützen, sind die Zahlungssysteme von GoCardless auf Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit ausgelegt.