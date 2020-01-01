Größerer Zahlungserfolg und Verhinderung von Betrug

AnyTech365 ist ein Cybersicherheits- und Support-Unternehmen, das Endnutzern und kleinen Unternehmen KI-gestützte Cybersecurity-Lösungen und proaktive Gerätewartung in Echtzeit bietet.

„Unsere proprietären KI-gestützten Cybersecurity-Lösungen, die bei Bedarf von zertifizierten Technikern unterstützt werden, bieten über eine nahtlose SaaS-Plattform maßgeschneiderten Geräteschutz und Gefahrenabwehr in Echtzeit. Wir gewährleisten damit rund um die Uhr die Sicherheit von Privatpersonen und Unternehmen weltweit “, so Georgi Medzhidiliev, Chief Operating Officer. „Wir haben vier Niederlassungen in drei Ländern und beschäftigen über 300 Mitarbeitende, die 27 Märkte in 15 Sprachen betreuen.“

Mehr als 80.000 seiner europäischen Kunden zahlen ihre jährlichen oder monatlichen Abonnementgebühren über GoCardless.

Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit GoCardless zusammen. Als zentraler Anbieter automatisiert er alle unsere SEPA-Zahlungen in ganz Europa. Er bietet eine unschlagbare Reichweite und Effizienz bei der Verarbeitung von Tausenden von Zahlungen.

Seit AnyTech365 Success+ und Protect+ einsetzt, um Zahlungsausfälle zu reduzieren und gegen Betrug und Rücklastschriften vorzugehen, haben sich die Dinge von gut zu großartig entwickelt.

„Diese zusätzlichen Automatisierungen sparen uns viel Zeit, unnötige Gebühren und Umsatzverluste“, freut sich Georgi. „Unsere Zahlungen sind jetzt resilienter, sicherer und rentabler.“

Zahlungsausfälle und Betrug ⬇️, Cashflow und Umsatz ⬆️

Protect+ und Success+ haben AnyTech365 fast sofort beeindruckende Resultate geliefert.

Zunächst hat die automatisierte Widerholungslogik von Success+ Ausfallraten und die Zahl abgebrochener Zahlungen reduziert. Erheblich reduziert. Dadurch sind Cashflow und Umsatz gestiegen.

„Success+ hat unsere Recovery-Rate für fehlgeschlagenen Zahlungen deutlich verbessert. Das Tool führt automatisierte Wiederholungen in optimierten Intervallen durch“, so Georgi. Das hat den Umsatz um 9,85 % gesteigert und die Zahl der fehlgeschlagenen Zahlungen um 19,87 % gesenkt. Unsere Recovery-Rate für fehlgeschlagene Zahlungen liegt bei 49,28 %. Nachdem wir in den ersten Monaten 20.808,28 € eingezogen haben, hatte sich das Tool fast schon amortisiert. Alles ganz ohne manuelles Eingreifen durch uns oder unsere Kunden.“

Protect+ reduziert das Risiko für AnyTech365, indem es mithilfe umfassender Zahlungsinformationen potenzielle betrügerische Zahler bereits bei der Erteilung einer Einzugsermächtigung erkennt, selbst wenn sie neu sind. Es überprüft automatisch die Bankdaten der Kunden und sucht nach Warnzeichen wie frühzeitige Kündigungen von Lastschriftmandaten, ungerechtfertigte Rücklastschriften oder Vorgeschichten fehlgeschlagener Zahlungen.

„Protect+ hat 571 Betrugsversuche erkannt, darunter gefälschte Anforderungen von Rücklastschriften, Identitätsbetrug und Kunden, die wahrscheinlich nicht zahlen“, so Georgi. „Unsere Rücklastschriften sind um 12,67 % zurückgegangen. Solche Ergebnisse gekoppelt mit unseren umfassenden Maßnahmen, die betriebliche Effizienz zu verbessern, haben zu einem Umsatzwachstum von 887.562 € gegenüber dem Vorjahr beigetragen.“

Auch die Kunden profitieren

Auch die Kunden profitieren von weniger Zahlungsausfällen und optimierten Prozessen.

„Unsere Zahlungen sind jetzt zuverlässiger und professioneller“, erklärt Georgi. „GoCardless hat uns auch bei der Feinjustierung von Protect+ flexibel unterstützt, damit wir das richtige Gleichgewicht zwischen Schutz vor Betrug und reibungsloser Benutzererfahrung finden konnten.“

Schnelles Onboarding, maximaler langfristiger Wert

Es ging schnell und einfach, Success+ und Protect+ zur GoCardless-Implementierung hinzuzufügen, sodass AnyTech365 ausreichend Zeit hatte, die Tools vor der Live-Schaltung zu testen.

Das Onboarding von GoCardless verlief unkompliziert und war gut organisiert. Die Kommunikation erfolgte immer prompt.

„Die umfassende Unterstützung hat uns geholfen, diese neue Phase unserer Partnerschaft mit Zuversicht zu beginnen. Unser internes IT-Team hat das Backend für die automatischen Neuanweisungen konfiguriert, sodass wir die Performance über das GoCardless-Dashboard in Echtzeit überwachen können“, so Georgi.

Dank der kontinuierlichen Unterstützung durch einen eigenen Customer Success Manager von GoCardless weiß Georgi, dass er immer das Beste aus der Plattform herausholt.

„Er meldet sich in der Regel noch am selben Arbeitstag bei uns zurück und alle Meetings werden effizient vereinbart“, sagt er. „Dieses starke Netzwerk vermittelt uns das Gefühl, einen zuverlässigen Partner an unserer Seite zu haben, der uns immer unterstützt, sei es bei Problemen oder bei der Wertmaximierung.“

Ein Partner für Wachstum

AnyTech365 rechnet mit weiterem Wachstum und Georgi weist GoCardless eine wichtige Rolle bei der künftigen Expansion zu.

„Die fortschrittlichen Funktionen, die automatisierten Neuanweisungen, die Betrugserkennung und der beeindruckende Support von GoCardless ermöglichen es uns, zu wachsen und gleichzeitig unsere betriebliche Effizienz zu verbessern, Umsatzverluste zu minimieren und das Vertrauen unserer Kunden zu stärken“, zeigt er sich zufrieden.

„Wir freuen uns darauf, diesen Weg weiterhin gemeinsam zu gehen und eng mit GoCardless zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden ein sicheres, nahtloses und komfortables Zahlungserlebnis zu bieten.“