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Warten Sie nicht länger auf Zahlungen. Mit dem Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode können Sie Ihre Zahlungszeiten um 47 % verringern, Ihre DSO minimieren und Ihren Cashflow verbessern.
Sie möchten wissen, wie Sie den Cashflow Ihres Unternehmens gesund halten?
Kann eine Verkürzung der Zahlungsfristen Ihr Working Capital verbessern?
Unternehmen müssen jetzt mehr denn je ihren Cashflow maximieren, um sich von den wirtschaftlichen Herausforderungen der weltweiten Pandemie zu erholen.
Wir haben einige einfache Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie den Zahlungsverkehr und den Cashflow in jeder Phase des Customer Lifecycle optimieren können, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen.
Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen.
Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht ist.
Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen.
Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.
30 % der Kundenabwanderung ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück.
Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.
Die Cloud-basierte Immobilienverwaltungssoftware Re-Leased entschied sich für GoCardless als zuverlässigen und kosteneffizienten Zahlungspartner, dem sie vertrauen kann.
„Unsere DSO ist auf 30 Tage gesunken“, freut sich Sam Caulton. „Wir haben eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Das bedeutet also, dass die meisten Rechnungen pünktlich beglichen werden. Wir sehen jetzt, wann welche Zahlungen eingehen werden, und das ist enorm wichtig für unsere Planung. Wir wissen ebenfalls, ob einige eventuell Probleme machen werden und proaktives Handeln benötigen. Wir haben zwar immer noch eine geringe Menge an Zahlungsrückständen, jedoch nicht von Kunden, die GoCardless nutzen.“
Sam Caulton, Finance Director, Re-Leased.
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