Skip to content
BerechnenSie, wie viel Kapital Sie freisetzen können

Werden Sie mit dem Lastschriftverfahren um bis zu 47 % schneller bezahlt

Warten Sie nicht länger auf Zahlungen. Mit dem Lastschriftverfahren als Zahlungsmethode können Sie Ihre Zahlungszeiten um 47 % verringern, Ihre DSO minimieren und Ihren Cashflow verbessern.

Sie möchten wissen, wie Sie den Cashflow Ihres Unternehmens gesund halten?

Kontaktieren Sie unsJetzt berechnen

Berechnen Sie genau, wie viel Kapital Sie freisetzen können

Kann eine Verkürzung der Zahlungsfristen Ihr Working Capital verbessern?

Jetzt berechnen

3 Wege zur Verbesserung Ihres Cashflows

So erhalten Sie den Cashflow über den gesamten Customer Lifecycle

Unternehmen müssen jetzt mehr denn je ihren Cashflow maximieren, um sich von den wirtschaftlichen Herausforderungen der weltweiten Pandemie zu erholen.

Wir haben einige einfache Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie den Zahlungsverkehr und den Cashflow in jeder Phase des Customer Lifecycle optimieren können, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen.

Mehr erfahren

So kann GoCardless helfen

Pull-basiertes Einziehen von Zahlungen

Mit unserer auf dem Lastschriftverfahren basierenden Plattform können Sie selbst bestimmen, wann Sie Zahlungen einziehen. 

Mit dieser Zahlungsmethode können Sie Zahlungen direkt von den Bankkonten Ihrer Kunden einziehen, sobald der Fälligkeitszeitpunkt einer Rechnung erreicht ist.

Intelligente Zahlungswiederholungen

Mit GoCardless werden 97.3 % der Zahlungen beim ersten Versuch erfolgreich eingezogen. 

Mit Success+ können Sie außerdem über 75 % Ihrer fehlgeschlagenen Zahlungen erfolgreich einziehen.

Reduzierung der Kundenabwanderung

30 % der Kundenabwanderung ist unfreiwillig und geht auf fehlgeschlagene Zahlungen zurück. 

Maximieren Sie Ihren Zahlungserfolg mit GoCardless und binden Sie Ihre treuen Kunden länger.

Re-Leased verbessert ihre DSO um 15 Tage

Die Cloud-basierte Immobilienverwaltungssoftware Re-Leased entschied sich für GoCardless als zuverlässigen und kosteneffizienten Zahlungspartner, dem sie vertrauen kann.

„Unsere DSO ist auf 30 Tage gesunken“, freut sich Sam Caulton. „Wir haben eine Zahlungsfrist von 30 Tagen. Das bedeutet also, dass die meisten Rechnungen pünktlich beglichen werden. Wir sehen jetzt, wann welche Zahlungen eingehen werden, und das ist enorm wichtig für unsere Planung. Wir wissen ebenfalls, ob einige eventuell Probleme machen werden und proaktives Handeln benötigen. Wir haben zwar immer noch eine geringe Menge an Zahlungsrückständen, jedoch nicht von Kunden, die GoCardless nutzen.“

Sam Caulton, Finance Director, Re-Leased.

Lesen Sie die Geschichte von Re-Leased

Erkennen Sie die Bedürfnisse von Zahlern und gewinnen Sie mehr Kunden

Sprechen Sie mit einem unserer Zahlungs-Experten, um zu erfahren, wie GoCardless Ihnen dabei helfen kann, Ihre DSO zu reduzieren und Ihren Cashflow zu verbessern.

Kontakt

Kontakt

Kontaktieren Sie unser Sales Team

+44 20 4579 7398

Phone support is available in English only

Support

Hilfecenter

+44 20 8338 9540

Ist auf Ihrem Konto „GoCardless“ aufgetaucht? Klicken Sie hier

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.