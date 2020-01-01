Eine fehlgeschlagene Zahlung ist nur der Anfang.

Was folgt sind Forderungsausfälle, eine erhöhte Churn-Rate und zusätzliche Arbeitskosten. Ihr Cashflow wird blockiert, während der Lifetime Value Ihrer Kunden sinkt und Ihre Akquisitionskosten steigen.

Und Sie müssen Zahlungen hinterherlaufen, anstatt die Zeit in Ihr Unternehmen zu investieren.