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BerechnenSie Ihre Ersparnisse

Was gibt es besseres, als 97,3 % der Zahlungen auf Anhieb erfolgreich einziehen zu können? Genau: Nichts.

Zeit und Geld durch fehlgeschlagene Zahlungen zu verlieren hat jetzt ein Ende. Binden Sie mehr Kunden, entlasten Sie Ihr Team und steigern Sie Ihren Gewinn mit dem Lastschriftverfahren.

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Zahlungsausfälle kosten mehr als Sie denken

Eine fehlgeschlagene Zahlung ist nur der Anfang. 

Was folgt sind Forderungsausfälle, eine erhöhte Churn-Rate und zusätzliche Arbeitskosten. Ihr Cashflow wird blockiert,  während der Lifetime Value Ihrer Kunden sinkt und Ihre Akquisitionskosten steigen. 

Und Sie müssen Zahlungen hinterherlaufen, anstatt die Zeit in Ihr Unternehmen zu investieren.

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Ihr Zahlungserfolg. Powered by GoCardless.

Wissen Sie, wie viel Sie durch fehlgeschlagene Zahlungen verlieren?

Finden Sie mit unserem praktischen Rechner heraus, wie viel Cashflow Sie in Ihr Unternehmen zurückfließen lassen können. Nach nur drei einfachen Fragen erfahren Sie, wie viel Sie verlieren und wie viel Sie sparen könnten.

Berechnen Sie Ihre Ersparnisse

Plum reduziert Zahlungsausfälle auf 0,48 %

Die Geldverwaltungs-App Plum hat sich für GoCardless entschieden, um ein automatisiertes Abrechnungssystem mit geringen Zahlungsausfallraten aufzubauen.

Durch die Umstellung auf nahtlose Konto-zu-Konto-Zahlungen mit GoCardless erfuhr Plum einen Anstieg des Gesamtwerts der monatlichen Einzahlungen um 131 %.

Durch intelligente Wiederholungen fehlgeschlagener Zahlungen mit Success+ konnte Plum einen Rückgang der Zahlungsausfälle von 3,6 % auf 0,48 % verzeichnen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Plum seine Zahlungsprozess revolutioniert hat

Lifestyle Fitness steigerte den Umsatz durch die Wiederherstellung von 71,6 % der fehlgeschlagenen Zahlungen

Lifestyle Fitness zieht monatlich Tausende von wiederkehrenden Zahlungen ein. Aber Zahlungsausfälle waren ein ständiges Problem.

Mit Success+ konnte Lifestyle Fitness die Zahl der fehlgeschlagenen Zahlungen drastisch reduzieren, den Cashflow freisetzen und die Art und Weise, wie sie Zahlungen einziehen, revolutionieren.

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Bericht: 3 Wege, wie GoCardless Unternehmen hilft, ihren Zahlungserfolg zu maximieren

Erfahren Sie, wie GoCardless Ihnen helfen kann:

  • Die Zahlungsausfallraten von 8 % bei Kreditkartenzahlungen zu vermeiden (und wie diese überhaupt entstehen)

  • Zahlungen wiederherstellen, selbst nach einer Benachrichtigung über unzureichende Mittel

  • Kritische Fehler in Zusammenhang mit der Lastschrift-Infrastruktur zu vermeiden, die auftreten, wenn Sie mit der Skalierung beginnen

Bericht lesen

Sind Sie bereit, Ihren Zahlungsausfällen ein Ende zu setzen?

Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen 97,3 % der Zahlungen beim ersten Mal erfolgreich einziehen kann und buchen Sie eine Demo mit einem unserer Experten.

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GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.