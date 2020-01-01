Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden wiederkommen

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Nicht alle Kunden, die abwandern, tun dies freiwillig. 30 % von Churn sind auf Zahlungsausfälle zurückzuführen.
Reduzieren Sie Ihre Churn-Rate um 50 %, indem Sie Ihre Zahlungsausfallrate senken.
Erfahren Sie, wie viel Geld Churn Sie jeden Monat kostet und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Branchendurchschnitt. Wie sähen Ihre Umsätze aus, wenn Sie mehr Kunden halten könnten?
Die Abwanderung von Kunden ist komplex und teuer. In dieser Infografik erfahren Sie mehr über die wahren Kosten von Churn, wie Sie sie reduzieren können und welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihre Zahlungsmethode um das Lastschriftverfahren erweitern.
Die Churn-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihres Unternehmens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur unzufriedene Kunden Ihr Unternehmen verlassen. Erfahren Sie, wie Sie Churn kosteneffektiv reduzieren können.
Die Abwanderung von Kunden ist komplex und teuer. In dieser Infografik erfahren Sie mehr über die wahren Kosten von Churn, wie Sie sie reduzieren können und welche Auswirkungen es hat, wenn Sie Ihre Zahlungsmethode um das Lastschriftverfahren erweitern.
Die Churn-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit Ihres Unternehmens. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass nicht nur unzufriedene Kunden Ihr Unternehmen verlassen. Erfahren Sie, wie Sie Churn kosteneffektiv reduzieren können.
DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.
Einen neuen Kunden zu gewinnen kostet rund 25 Mal mehr, als einen bestehenden Kunden zu halten. Aus diesem Grund sollten Sie die Abwanderung von Kunden unbedingt verhindern. Erfahren Sie, was Sie gegen unfreiwilligen Churn tun können.
DocuSign benötigte einen Zahlungsdienstleister, der sowohl zuverlässig für wiederkehrende Zahlungen ist als auch in Schlüsselmärkten von DocuSign-Kunden bevorzugt wird. Erfahren Sie, wie DocuSign mit dem Lastschriftverfahren die Kundenbindung erhöhen konnte.
Einen neuen Kunden zu gewinnen kostet rund 25 Mal mehr, als einen bestehenden Kunden zu halten. Aus diesem Grund sollten Sie die Abwanderung von Kunden unbedingt verhindern. Erfahren Sie, was Sie gegen unfreiwilligen Churn tun können.
Sprechen Sie mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Kunden nicht ungewollt abwandern.