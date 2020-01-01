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Warum sich Cloud Natives für GoCardless entscheiden

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Warum sollten Sie die GoCardless API verwenden?

Unsere API spart Ihnen Zeit, gibt Ihnen Kontrolle, schafft Automatisierungen und ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden eine bessere User Experience zu bieten.

So integrieren Sie mit unserer API

Erfahren Sie, wie einfach die Integration mit der GoCardless-API in 6 einfachen Schritten ist.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, Frankreich

GoCardless SAS (Unternehmensregisternummer 834 422 180, R.C.S. PARIS), Stammkapital 6.000.000 EUR, ist von der ACPR (französische Finanzaufsichtsbehörde) mit dem Bank Code (CIB) 17118 für die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen zugelassen.