Les retards de paiement constituent un problème persistant pour les entreprises françaises, qui se traduisent notamment par une mauvaise trésorerie, du stress et des investissements retardés. Nous avons interrogé 440 décideurs économiques afin de comprendre la situation actuelle en matière de retards de paiement et comment briser ce cercle vicieux pourrait en créer un vertueux.
94 % des entreprises perdent de l'argent chaque mois en raison des retards de paiement.
26 % passent au moins une heure par semaine à courir après les paiements.
Un sur cinq (22 %) y consacre jusqu'à 3 heures par semaine, soit plus d'une journée de travail par mois.
65 % des chefs d'entreprise s'attendent à une augmentation des retards de paiement en 2026.
Les attitudes évoluent vers une acceptation à contrecœur.
Les retards de paiement obligent les entreprises à geler leur croissance et ont un effet domino sur l'économie.
Le recouvrement impacte non seulement la santé mentale des entreprises, mais fragilise également la qualité de leur relation client.
Grâce aux solutions technologiques, le paiement à échéance transforme les flux financiers en leviers de croissance. Cette régularité soutient l'activité économique tout en simplifiant la gestion quotidienne pour les clients.
Retards de paiement : reprenez le contrôle aujourd'hui
Les retards de paiement ne sont pas inévitables. Nous sommes là pour vous aider.