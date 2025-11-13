PayFit renouvelle sa collaboration historique avec GoCardless pour soutenir sa croissance et simplifier l’expérience de paiement de ses 16 000 clients

Paris, 13 novembre 2025 – PayFit, la scale-up française qui révolutionne la paie et la gestion RH des PME, renouvelle son partenariat avec GoCardless, spécialiste des paiements bancaires, prolongeant ainsi une collaboration initiée en 2016.

Avec ce renouvellement, PayFit confirme sa volonté de s’appuyer quasi-exclusivement sur GoCardless pour encaisser ses abonnements en France, au Royaume-Uni et en Espagne. Pour les nouveaux clients en self-acquisition, la mise en place d’un mandat GoCardless est en effet désormais une étape obligatoire du parcours d’onboarding sur Payfit.

Ce processus de mise en place automatique du mandat de prélèvement assure à l’entreprise une automatisation et une fiabilisation de ses paiements dès la signature. Grâce à l’intégration de GoCardless avec la plateforme de facturation Zuora et le logiciel de comptabilité NetSuite, Payfit bénéficie en effet d’un processus automatisé de bout en bout, de la facturation au rapprochement comptable, le tout alimenté par une information financi�ère fiable et en temps réel.

Depuis son adoption de GoCardless, PayFit a gagné en productivité et en efficacité financière :

99% de ses clients paient automatiquement à la facturation,

une économie équivalente à deux ETP a été réalisée, soit entre 4 000 et 6 000 euros par an,

et une meilleure visibilité du cashflow permettant d’identifier les impayés en moins d’une semaine.

En pleine croissance – de quelques centaines de clients en 2016 à plus de 16 000 aujourd’hui – PayFit bénéficie de la capacité de GoCardless à accompagner ce changement d’échelle, notamment en facilitant la gestion de volumes élevés de paiements récurrents. Le partenariat permet également à PayFit de diversifier sa base d’acquisition clients, notamment dans des secteurs saisonniers comme l’hôtellerie-restauration, où la fluidité et l’automatisation des encaissements sont déterminantes.

Anne Sturtzer - Business System Lead chez Payfit, déclare : « Notre priorité est de simplifier la vie des TPE/PME en automatisant leurs processus RH et financiers. Pour cela, nous avons besoin de partenaires capables de nous suivre dans notre croissance et dans notre stratégie tournée vers de plus petits clients en grand nombre. Avec GoCardless, nous avons trouvé une solution fiable, intuitive et totalement intégrée à notre funnel d’acquisition, qui nous permet d’absorber ce volume tout en maîtrisant nos coûts et en offrant une expérience sans friction à nos utilisateurs. Ce partenariat est essentiel alors que nos clients actuels représentent 4 à 5% du marché potentiel européen que nous pourrions adresser. La marge de progression est considérable et nous savons que GoCardless est un partenaire-clé pour nous aider à la conquérir ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général, EMEA chez GoCardless, ajoute : « Nous sommes fiers de renouveler notre collaboration avec PayFit, un acteur qui transforme en profondeur le marché de la paie et des RH en Europe. Depuis près de dix ans, nous les aidons à sécuriser leurs encaissements et à automatiser leurs flux financiers. Ce partenariat illustre parfaitement comment les paiements bancaires de GoCardless soutiennent la croissance rapide des scale-ups en rendant les paiements plus simples, plus fiables et plus prévisibles ».

Sur GoCardless

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Notre siège social se trouve au Royaume-Uni et nous avons des bureaux en Australie, en France, en Irlande, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur LinkedIn @GoCardless.

