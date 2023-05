Des sociétés de toutes tailles utilisent les paiements bancaires pour se développer, relever leurs défis commerciaux et lancer de nouveaux produits. En voici quatre exemples.

Doctolib

Fondée en 2013, Doctolib fournit un service de prise et de gestion des rendez-vous médicaux en ligne pour les professionnels de santé et leurs patients. L’entreprise, qui propose ses services sous forme d’abonnement, a connu une croissance fulgurante, d’où le besoin d’optimiser ses paiements.

<< Moins d’1 % de nos transactions sont rejetées et notre DSO est proche de zéro grâce au prélèvement bancaire. >>, Anaïs Denis, Finance Project Manager, Doctolib

Lire le témoignage complet.

Mobile Club

Mobile Club révolutionne le marché de la téléphonie mobile. Au lieu de posséder et de vendre les toutes dernières technologies, la startup propose un service de location de smartphones seconde main sous forme d’abonnement. Les clients profitent des téléphones dernier cri pour moins cher.

« On a vu grand dès le début, avec l’ambition de servir près d’un million de clients en quelques années seulement », affirme Pierre Chabert, co-fondateur et CFOde Mobile Club. « On savait que collecter des paiements à si grande échelle représenterait un défi ».

Après avoir testé différents fournisseurs de paiement, l’entreprise a choisi GoCardless pour sa capacité à répondre à ses besoins.

« La puissance de la solution GoCardless soutient notre croissance », ajoute Pierre. « Passer de quelques centaines de paiements à plusieurs milliers est un challenge en soi. GoCardless a été un partenaire clé pour nous aider à y parvenir ».

Voir le témoignage complet.

PayFit

Basée à Paris, la société PayFit aide les employeurs à digitaliser leurs processus de paie et diverses fonctions RH. En échange d’un abonnement mensuel, les PME clientes automatisent la paie et de nombreuses tâches RH répétitives, ce qui leur facilite la vie.

En quelques années seulement, PayFit est passée d'une centaine de clients à plus de 6 000. GoCardless l’a accompagnée tout au long de ce parcours de croissance.

« L'histoire d'amour entre PayFit et GoCardless dure depuis 2016 », précise Hugo Costa, Cash Collection et Sales Admin Lead chez PayFit. « Notre objectif était de révolutionner le marché des RH en digitalisant tous les processus. Nous savions que nous aurions besoin des meilleurs outils et des meilleurs partenaires pour nous aider à gérer d’importants volumes de facturation ».

Voir le témoignage complet.

Luko

Luko est une Insurtech parisienne spécialisée dans l’assurance habitation. Sur un marché dominé à 90 % par les acteurs historiques, l’entreprise doit redoubler d’efforts pour se démarquer.

« Pour acquérir et fidéliser nos clients, nous devons constamment nous réinventer pour offrir des services différenciants et des expériences innovantes, en rupture avec les assureurs traditionnels », explique Constantin Lagneau, Product Manager chez Luko.

« Nous avons besoin d’un système de paiement simple d’utilisation pour nos clients mais aussi économique et efficace », affirme Constantin. « Au fur et à mesure de notre croissance, le coût élevé des paiements par carte devenait insoutenable. Avec GoCardless, nous avons réduit les échecs de paiement de moitié et économisé plus de 50 % sur les frais de rétrofacturation ».

Voir le témoignage complet.