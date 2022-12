Talk limite les tâches administratives liées aux paiements pour se consacrer à l’essentiel : les clients

Talk, une agence de conseil en réseaux sociaux basée à Paris, aide les restaurateurs, les franchisés et les hôteliers à gérer la création de leur contenu destiné aux réseaux sociaux.

En tant que société enregistrant une forte croissance, le mode de paiement des clients revêt une importance capitale pour la visibilité de la trésorerie et pour réduire les coûts et les tâches administratives. L’entreprise tenait également à ce que la logistique des paiements ne soit pas un frein à la mise en place de partenariats avec les clients.

« Dès que l’on parle de paiements ou de coordonnées bancaires, les choses se tendent un peu, » explique Keavin Moussole, Chief Operating Officer chez Talk. « Nous voulions simplifier le processus pour qu’il soit vraiment transparent pour nos clients. »

Talk avait besoin d’une solution pouvant à la fois répondre à ses besoins en tant qu’entreprise à forte croissance et à ceux de ses clients en matière d’expérience globale et de facilité d’utilisation.

Pour Keavin : « Nous avons commencé avec des paiements par cartes bancaires via Stripe, mais nous avons rapidement rencontré des problèmes, particulièrement en raison du décalage entre le dépassement des seuils de paiement des clients - chose fréquente avec les marchands - et les relances de ces paiements. »

Pour les jeunes sociétés qui évoluent à vitesse grand V, un retard de quelques semaines dans le prélèvement des paiements a un impact bien réel et immédiat sur le flux de trésorerie.

Des paiements plus simples et plus prévisibles

Plus Talk se développait, plus l’équipe souhaitait mettre en place une solution de paiement simple, et la capacité de GoCardless à prélever des paiements rapidement, de manière prévisible et automatiquement, attira l’attention de Keavin.

« Il était clair que si nos clients réglaient par prélèvement via GoCardless, nous pourrions rationaliser les paiements et avoir une meilleure visibilité, » ajoute-t-il.

En quelques mois seulement, la majorité des clients de Talk avait adopté GoCardless pour les paiements, et l’amélioration du flux de trésorerie et des opérations fut rapide et notable.

« En l’espace de 12 mois, nous sommes passés de 99 % de nos clients payant par carte bancaire à 90 % payant par prélèvement via GoCardless, » souligne Keavin. « Cela signifie que nous pouvons prélever les paiements plus rapidement auprès de nos clients, et nous avons une meilleure visibilité sur le montant que nous recevrons chaque mois. »

GoCardless a également permis à Talk et à ses clients d’éviter les tracas liés aux dépassements des plafonds des cartes bancaires. « GoCardless a divisé par trois à quatre le nombre d’heures passées par notre équipe à prélever des paiements auprès de nos clients, » précise Keavin.

Une solution logique et intelligente pour les paiements qui échouent

Talk accueille désormais de nouveaux clients chaque semaine. Cette croissance implique également une évolution de leurs exigences de paiement afin d’y inclure des stratégies permettant de mitiger les échecs de paiement, car une base de clients plus conséquente signifie inévitablement une augmentation des paiements qui échouent.

« Optimiser le taux de prélèvement peut avoir une énorme incidence sur les performances financières et la visibilité, » déclare Keavin. « Mais personne ne souhaite recevoir un appel et s’entendre dire, ‘Désolé, mais vous n’avez pas réglé votre facture. Qu’allons-nous faire ?’ »

Avec un rapport d’échec d’environ un sur dix, Talk s’est tourné vers la fonction Success+ de GoCardless qui utilise l’intelligence des données de paiement de GoCardless et l’apprentissage automatique pour déterminer à quel moment chaque client a le plus de chances d’avoir de l’argent sur son compte. Puis représente automatiquement les paiements ce jour-là.

« Success+ est extrêmement efficace, et notre taux d’échec de paiement est passé de 8 % à 4 %, ce qui est assez impressionnant, » souligne Keavin. « Pour moi, Success+ est un outil simple, logique et très performant. Nous allons également mettre en place un outil de facturation doté d’une fonction de rappel intelligent, mais il est absolument hors de question que je renonce à Success+. »

Le Succès client favorise l’essor

Pour Talk, le développement de leur activité donne lieu à de nouveaux besoins en matière d’assistance, et la société bénéficie aujourd’hui d’un accès à l’offre GoCardless Customer Success.

« Notre intégration initiale fut 100 % en ligne, incroyablement rapide, et automatisée - le rêve pour une start-up, » ajoute Keavin « Mais avec un nombre toujours plus élevé de transactions, nous étions prêts à passer à un niveau d’assistance supérieur qui donne accès à des informations de veille économique qui ne sont pas disponibles avec le tableau de bord GoCardless classique. Nous disposons également d’un Customer Success Manager dédié qui a pris le temps d'apprendre à connaître notre activité et qui est disponible pour répondre à toutes nos questions, des plus simples aux plus techniques. »

Un partenaire de paiement international

Talk vise désormais l’expansion vers de nouveaux secteurs de marché et d’autres pays, et Keavin compte bien rationaliser le processus en profitant de la portée internationale de GoCardless ainsi que de la cohérence et de la répétabilité de la plateforme.

« Notre expansion avec GoCardless rendra la réplication de nos opérations vraiment plus simple. Nous serons en mesure d’offrir la même vitesse de paiement à toutes nos équipes, peu importe le pays dans lequel elles se trouvent, et nous pourrons proposer la même expérience d’intégration à tous nos clients. C’est pour toutes ces raisons que GoCardless est un tel atout pour nous : les paiements de nos clients ne constituent plus un défi opérationnel. »

« Au final, mon équipe et moi-même pouvons consacrer 100 % de notre temps à ce que nous faisons le mieux, car GoCardless est le véritable expert des paiements et que cet aspect restera immuable quel que soit l’endroit de la planète où nous nous implanterons.