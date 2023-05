Accélérer la croissance

Loopit généralise l’abonnement de voiture auprès du grand public grâce à une plateforme technique pouvant être utilisée par tous, des concessionnaires aux fabricants en passant les sociétés de leasing et de location.

Comme l’explique Matt Blake, responsable des ventes nationales chez Loopit, les mécanismes d’achat d’une voiture ont très peu changé au fil du temps, en revanche, la façon dont les gens veulent en devenir propriétaires est en pleine évolution. « Ce que nous avons constaté, c’est que de moins en moins de personnes possèdent leur voiture, car elles cherchent à les financer différemment, » souligne-t-il.

Les modèles commerciaux basés sur les abonnements révolutionnent d’ores et déjà divers secteurs de biens et de services, des imprimantes et leurs consommables, aux vélos. Matt pense que les voitures sont sur le point d’en faire autant, à condition que les sociétés puissent mettre en place une expérience client rationalisée.

« Les modèles par abonnement sont un formidable moyen pour permettre à vos clients de conduire vos voitures et de découvrir votre marque sans les contraintes d’un engagement financier à long terme, » explique-t-il. « Mais nous évoluons dans un monde dans lequel les gens s’attendent à une interaction fluide et harmonieuse avec leurs services. Les abonnements n’y échappent pas — il est primordial que les activités de ce type puissent prélever leurs paiements de façon fiable. »

Des paiements qui aboutissent et une fraude en baisse

C’est avec ces critères en tête que Loopit s’est tourné vers GoCardless pour s’occuper de la composante prélèvement de son système de paiement.

Loopit accepte les paiements par carte, mais recommande à ses clients de migrer leurs abonnés vers le prélèvement dès que possible afin de réduire les risques de fraude et améliorer la réception des paiements. « Les paiements par prélèvement sont un outil précieux pour nos clients. Ils peuvent l’utiliser via la plateforme Loopit pour obtenir un meilleur taux de réussite et avoir l’esprit tranquille, tout spécialement s’ils y associent les prochaines évolutions en matière de paiements en temps réel » précise Jeremy Gupta, président directeur général de Loopit.

Les paiements par prélèvement sont également plus sûrs et offrent un taux de réussite à la première demande supérieur à celui d’autres modes de paiement.

Pour les cartes, c’est environ 80 % des paiements qui aboutissent à la première présentation. Avec les paiements par prélèvement de GoCardless, ce taux dépasse les 90 %. Les fraudes sont également réduites et les rejets de paiement sont quasi inexistants.

Le système open banking prélève les paiements en temps réel

Loopit s’est associé au spécialiste du logiciel de facturation des abonnements, Zuora, avec lequel GoCardless propose une intégration directe. Pour Jeremy, cela diminue les tâches administratives liées aux paiements. « Le fait que cette intégration puisse se faire dans les deux sens signifie moins de rapprochements, moins de maintenance, et surtout un système auquel nous pouvons tout simplement faire confiance, » ajoute-t-il.

En tant que membre du programme Réussite Client Optimisée de GoCardless, Loopit bénéficie également d’un accès individualisé à un responsable du succès client, à des examens stratégiques annuels du compte, et à des recommandations opérationnelles durant les phases d’expansion vers de nouvelles régions ou unités commerciales. « La réussite client optimisée signifie que nous avons toujours une personne à notre écoute et joignable, » précise Jeremy. « Et surtout, ils sont proactifs dans les messages qu’ils nous envoient, que ce soit pour nous informer sur des innovations ou des améliorations de produit. »

Passer au niveau mondial, ensemble

Après une période de croissance exceptionnelle, Loopit prépare désormais l’expansion vers l’Europe et le Royaume-Uni depuis ses bases en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour y parvenir, la société a obtenu une levée de fonds de 3,6 millions de dollars. Outre ce financement supplémentaire, Jeremy pense que la flexibilité de leur plateforme de paiement et la présence mondiale de GoCardless seront des facteurs essentiels pour la réussite de leur projet d’expansion.

« La technologie que nous avons construite est extrêmement agile et nous permet de suivre le rythme de croissance de notre clientèle, » ajoute Jeremy. « GoCardless partage notre vision en matière d’agilité technologique, ce qui nous aide à nous développer rapidement et de façon évolutive. Le fait que GoCardless dispose déjà d’une présence dans d’autres régions signifie qu’il s’agit du partenaire idéal pour nous accompagner et nous aider à atteindre notre objectif de devenir un acteur mondial majeur. »