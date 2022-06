RÈGLEMENT D’UNE RÉCLAMATION : QUESTIONS FRÉQUENTES

GoCardless propose quatre offres : Standard, Plus, Pro et Custom. Les offres Plus et Pro comprennent des options supplémentaires ainsi que des frais mensuels fixes qui s’ajoutent aux frais de transaction. L’offre Custom comprend l’ensemble des fonctions Pro, mais avec une tarification au volume. Cette page répond aux questions les plus fréquentes sur la mise à niveau des offres.