Skip to content

Les retards de paiement constituent un problème persistant pour les entreprises françaises, qui se traduisent notamment par une mauvaise trésorerie, du stress et des investissements retardés. Nous avons interrogé 440 décideurs économiques afin de comprendre la situation actuelle en matière de retards de paiement et comment briser ce cercle vicieux pourrait en créer un vertueux.

Plus d'un quart des petites entreprises consacrent jusqu'à 1 heure par semaine au recouvrement de leurs créances

Le montant et l'état des retards de paiement

  • 94 % des entreprises perdent de l'argent chaque mois en raison des retards de paiement.

  • 26 % passent au moins une heure par semaine à courir après les paiements.

  • Un sur cinq (22 %) y consacre jusqu'à 3 heures par semaine, soit plus d'une journée de travail par mois.

  • 65 % des chefs d'entreprise s'attendent à une augmentation des retards de paiement en 2026.

Les entreprises estiment que les retards de paiement échappent à leur contrôle.

Les attitudes évoluent vers une acceptation à contrecœur.

73 % des entreprises considèrent les retards de paiement comme un coût inévitable lié à leur activité.

66 % estiment que les retards de paiement entravent activement leurs ambitions de croissance.

Les entreprises retardent leur croissance

Les retards de paiement obligent les entreprises à geler leur croissance et ont un effet domino sur l'économie.

Mesures envisagées par les entreprises face aux retards de paiement

53 % ont eu recours à des facilités de crédit, telles que des emprunts, car les retards de paiement ont affecté leur trésorerie.

L'épuisement émotionnel fait partie du coût

Le recouvrement impacte non seulement la santé mentale des entreprises, mais fragilise également la qualité de leur relation client.

Une lueur d'espoir au bout du tunnel ?

Grâce aux solutions technologiques, le paiement à échéance transforme les flux financiers en leviers de croissance. Cette régularité soutient l'activité économique tout en simplifiant la gestion quotidienne pour les clients.

90 % des entreprises seraient intéressées par l'introduction d'une technologie permettant d'être payées plus rapidement.

Cessez de relancer, accélérez votre croissance

Retards de paiement : reprenez le contrôle aujourd'hui

Prêt à prendre le contrôle de vos paiements ?

Inscrivez-vous aujourd'huiContactez-nous

Les retards de paiement ne sont pas inévitables. Nous sommes là pour vous aider.

Inscrivez-vous aujourd'huiContactez-nous

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.